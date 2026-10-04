باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: ضوابط و مقررات مربوط به خودروهای وارداتی از نظر استانداردی مشابه خودروهای تولید داخل است و بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهینامه‌های تأیید نوع برخی کشورها و مناطق از جمله چین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته می‌شود.

انصاری اظهار کرد: خودروهایی که وارد کشور می‌شوند، از نظر الزامات و ضوابط استانداردی تفاوتی با خودروهای تولید داخل ندارند و مقررات مربوط به آنها بر اساس مصوبات هیئت وزیران و قوانین بالادستی اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهینامه‌های تأیید نوع و نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده در کشورهایی مانند چین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد پذیرش قرار می‌گیرد و بر مبنای این تأییدیه‌ها، خودرو امکان ورود به کشور را پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به الزامات مربوط به خودروهای تولید داخل نیز گفت: در داخل کشور نیز ضوابط، دستورالعمل‌ها و رویه‌های استانداردی مشخصی وجود دارد که خودروسازان موظف به رعایت آنها هستند.

انصاری با بیان اینکه تعداد استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است، تصریح کرد: استانداردهای خودرو بازنگری شده و این بازنگری بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و به‌روز دنیا انجام گرفته است. در نتیجه، حدود ۳۷ مورد استاندارد جدید به الزامات قبلی اضافه شده است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از استانداردهای جدید به حوزه ایمنی خودرو مربوط می‌شود و در دو دسته ایمنی فعال و ایمنی غیرفعال قرار می‌گیرد. استانداردهای ایمنی فعال به تجهیزاتی مربوط می‌شوند که از بروز تصادف جلوگیری می‌کنند یا به راننده برای کنترل بهتر خودرو کمک می‌کنند؛ از جمله برخی سامانه‌های مرتبط با ترمز.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره ایمنی غیرفعال نیز گفت: این دسته از استانداردها با هدف کاهش آسیب‌های واردشده به سرنشینان در صورت وقوع تصادف تدوین شده‌اند که کمربند ایمنی و الزامات مربوط به صندلی خودرو از جمله این موارد هستند.

انصاری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از استانداردهای ۱۲۲گانه در حوزه ایمنی فعال قرار دارند، اظهار کرد: این استانداردها مطابق با استانداردهای بین‌المللی تدوین شده‌اند و در دنیا نیز حرکت به سمت خودروهای هوشمند و متصل، بر همین مبنا در حال انجام است.

وی درباره نحوه اجرای استانداردهای جدید خودرو گفت: برای اجرای این استانداردها، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم در کشور فراهم شود؛ به این معنا که امکان انجام آزمون‌های مربوط به تجهیزات و سامانه‌های جدید در داخل کشور وجود داشته باشد تا در صورت اجباری شدن یک استاندارد و نصب آن توسط خودروساز، امکان ارزیابی و بررسی عملکرد صحیح آن فراهم باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: از سوی دیگر، خودروسازان نیز برای اجرای این الزامات نیازمند ارتقای پلتفرم‌های خود هستند و این موضوع هم پلتفرم‌های برقی و هم پلتفرم‌های مکانیکی را شامل می‌شود. بنابراین، برای اجرای کامل این بسته استانداردی، خودروسازان به زمان نیاز دارند تا بتوانند محصولات و پلتفرم‌های خود را با الزامات جدید منطبق کنند.

انصاری گفت: با توجه به این موضوع و در پی جلسات متعددی که با وزیر راه و شهرسازی و مسئولان مربوطه برگزار شد، مقرر شد اجرای استانداردهای جدید خودرو بر اساس یک برنامه زمان‌بندی‌شده انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس این برنامه، از مهرماه سال آینده نخستین گروه شامل ۱۷ استاندارد جدید اجباری خواهد شد و اجرای سایر استانداردهای جدید نیز به صورت مرحله‌ای ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت همه ۱۲۲ استاندارد مشمول الزامات اجباری شوند.