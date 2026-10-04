باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با بیان اینکه چپ گرد خیابان ستارخان به بزرگراه چمران شمال در هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید، اظهار کرد: امیدواریم این طرح در بهبود ترافیک این محدوده اثرگذار باشد.

وی افزود: اقدامات اجرایی در بزرگراه دوگاز به پایان رسیده و فاز اول و دوم آن در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. همچنین تا یک ماه آینده مسیر غرب به شمال بزرگراه یادگار امام افتتاح می‌شود.

صداقتی همچنین اعلام کرد: فاز دوم آزادراه شهید شوشتری هم در حال اجراست و امید داریم که تا پایان امسال بخشی از آن آسفالت و آماده بهره برداری شود.

وی در خصوص تکالیف گزارش حسابرسی سازمان هم گفت: ۱۵ درصد از مطالبات به پیمانکاران در حساب سپرده بلوکه و در زمان پایان پروژه برای پرداخت هزینه‌های پیمانکاران پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به اینکه بدهی‌های ما از ۸۹ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافت، تأکید کرد: پیگیری‌ها برای پروژه معدن شن و ماسه نیز در حال انجام است و در تلاش هستیم تا پایان سال به نتیجه برسد.

گفتنی است گزارش حسابرسی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

منبع: پایگاه خبری شهر