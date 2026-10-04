باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سروش مودب، مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان جوان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از رویکرد جدید این دوره برای بهره‌گیری از توانمندی‌های دانش‌پژوهان جوان و مدال‌آوران خبر داد.

وی افزود: در این جشنواره تلاش شده تا از ظرفیت‌های نسل جدید نه تنها در بخش ایده، بلکه در تمام مراحل اجرایی استفاده شود.

مودب با اشاره به حضور فعال نسل زد در جشنواره افزود: در این دوره، جوانان نوآور در حوزه‌هایی نظیر طراحی، تولید محتوا و حتی اجرای برنامه‌ها با ما همکاری می‌کنند.

او ادامه داد:همچنین، دانش‌پژوهان و مدال‌آوران در حوزه‌های تخصصی مرتبط با موضوع جشنواره، در فرایند داوری نیز مشارکت خواهند داشت تا تجربه‌ی عملی خود را با ما به اشتراک بگذارند.

وی با اشاره به گستردگی طیف سنی مخاطبان و شرکت‌کنندگان، گفت: ما با نگاهی آینده‌نگرانه، حتی دانش‌آموزان پیش از سن کنکور را نیز در بخش "ایده‌پردازان" مشارکت می‌دهیم تا ایده‌های خود را پیش از ورود به فضای دانشگاهی به مرحله‌ی آزمایش برسانند. در مقابل، دانشجویان و متخصصان حوزه‌هایی، چون نجوم، فیزیک، زیست‌شناسی، شیمی، هوش مصنوعی و رباتیک، نقش کلیدی در هدایت و داوری این مسیر ایفا می‌کنند.