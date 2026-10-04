فصل جدید کاوش در تپه تاریخی سگزآباد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062a\u067e\u0647 \u0633\u06af\u0632\u0622\u0628\u0627\u062f \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0648\u0637\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u0628\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646\u060c \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u0631\u0632\u0634\u0645\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0645\u0639 \u0628\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n