باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فصل جدید کاوش در تپه تاریخی سگزآباد + فیلم

فصل جدید کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه تاریخی سگزآباد قزوین آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تپه سگزآباد از محوطه‌های مهم باستانی ایران است که یافته‌های آن، اطلاعات ارزشمندی از زندگی و فعالیت‌های جوامع باستانی در این منطقه ارائه می‌کند.

 

مطالب مرتبط
فصل جدید کاوش در تپه تاریخی سگزآباد + فیلم
young journalists club

سلیمان منصور، هنرمند فلسطینی درگذشت + فیلم

فصل جدید کاوش در تپه تاریخی سگزآباد + فیلم
young journalists club

حفاظت از میراث فرهنگی در جنگ + فیلم

فصل جدید کاوش در تپه تاریخی سگزآباد + فیلم
young journalists club

جان دوباره گردشگری داخلی + فیلم

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha