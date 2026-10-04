باشگاه خبرنگاران جوان - مانور تمام‌عیار زلزله با هدف ارزیابی میدانی توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه در شهر صدرا برگزار می‌شود؛ رویدادی که آخرین الزامات اجرایی و سناریوی عملیاتی آن در نشست مشترک مسئولان ستاد مدیریت بحران نهایی شد.

روح‌الله خوشبخت، جانشین ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز در نشست هماهنگی این مانور، با اشاره به اهمیت تمرین‌های عملیاتی در مدیریت بحران‌های گسترده اظهار کرد: این مانور فرصتی مناسب برای سنجش دقیق تاب‌آوری شهری، میزان آمادگی تجهیزاتی و ارزیابی عملکرد واقعی دستگاه‌های امدادی در شرایط بحرانی است.

او با تأکید بر لزوم حضور منسجم و پرهیز از موازی‌کاری افزود: تمامی دستگاه‌ها و واحد‌های مسئول موظف‌اند با مرور دقیق وظایف محوله و پیش‌بینی ظرفیت‌های لجستیکی، زمینه پاسخ‌گویی سریع و بدون وقفه را در لحظات اولیه وقوع بحران فراهم کنند.

در ادامه این نشست، امید جابری، رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز به تشریح ابعاد سناریوی این تمرین پرداخت و گفت: در این سناریو تمامی مراحل عملیات از جمله «نحوه اعلام حادثه»، «شیوه ورود و استقرار دستگاه‌های امدادی» و «مدیریت یکپارچه صحنه بحران» به‌دقت تدوین و بازبینی شده است.

او تصریح کرد: هدف اصلی از این تمرین میدانی، شناسایی گره‌های عملیاتی، رفع نواقص پیش از وقوع بحران‌های واقعی و ارتقای سطح هماهنگی میان‌بخشی در کلان‌شهر شیراز و شهر صدرا است.

در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به تبادل نظر پیرامون ظرفیت‌های عملیاتی، نیازمندی‌های پشتیبانی و نحوه تقسیم وظایف در روز اجرای مانور پرداختند.

منبع: شهرداری صدرا