باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کلبادی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در ویژه برنامه استانی زنگ غنچه‌ها که در دبستان عروج نکا برگزار شد، با اعلام تحقق پوشش کامل آموزشی در تمامی ۳۳ شهرستان و منطقه استان، این دستاورد را نتیجه تلاش‌های هماهنگ ادارات تابعه و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای بهره‌مندی حداکثری کودکان از آموزش‌های پیش‌دبستانی دانست.

او افزود:یکی از شاخص‌ترین اقدامات در سال جاری، تولید و تدوین منابع آموزشی بومی ویژه دوره پیش‌دبستانی است. این مجموعه شامل ۶ جلد کتاب (۴ جلد کتاب کار نوآموز و ۲ جلد راهنمای مربی) است که پس از طی مراحل کارشناسی و کسب مجوز‌های لازم، برای نخستین بار در سطح استان عملیاتی شده و مازندران را به عنوان استانی پیشرو در تولید محتوای تخصصی این مقطع مطرح کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر اهمیت راهبردی دوره پیش‌دبستانی به عنوان زیربنای موفقیت‌های تحصیلی در مقاطع بالاتر، از حمایت‌های مسئولان استانی قدردانی کرد.

او همچنین با اشاره به تداوم کسب رتبه‌های تک‌رقمی دانش‌آموزان استان در سطح کشوری، این پیشرفت‌ها را گواهی بر ظرفیت بالای علمی و آموزشی مازندران برشمرد.