همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و هفته کودک، مراسم اکران فیلم با حضور جمعی از کودکان، خانواده‌ها و اهالی محله حُر و منطقه ۱۱، در پردیس سینمایی رازی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر؛ این برنامه به همت سرای محله حُر و با همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۱ برگزار شد و در آن حاضران به تماشای فیلم «لباس شخصی» و انیمیشن «سفینه نجات» نشستند.

از بخش‌های ویژه این برنامه، حضور جمعی از فرزندان شهدای جنگ رمضان و همچنین تعدادی از کودکان خانه بهشت بود که در کنار دیگر کودکان و خانواده‌های محله، میهمان این اکران بودند.

این برنامه فرصتی بود تا در میان مشغله‌های روزمره، کودکان و خانواده‌ها ساعاتی را در کنار یکدیگر سپری کنند، به تماشای فیلم بنشینند و لحظاتی متفاوت و خاطره‌انگیز را تجربه کنند.

استقبال خوب خانواده‌ها و کودکان از این برنامه و رضایت حاضران، از نکات قابل توجه این مراسم بود؛ برنامه‌ای که در کنار جنبه فرهنگی و هنری، فرصتی برای دورهمی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت ارتباط میان خانواده‌ها و اهالی محله فراهم کرد.

برچسب ها: روز جهانی کودک ، سینما
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