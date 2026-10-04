باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، روز یکشنبه در سفری غافلگیرکننده و بدون اعلام قبلی وارد پایتخت اوکراین شد؛ سفری که به گفته منابع آلمانی، با هدف نمایش همبستگی و تأکید دوباره بر حمایت برلین از کی‌یف انجام شده است.

مرتس با قطار ویژه و همراه با هیأتی بلندپایه از مقام‌های دولتی و مدیران ارشد شرکت‌های آلمانی وارد کی‌یف شد. او پس از ورود به ایستگاه مرکزی این شهر، امنیت اروپا را به دفاع اوکراین گره‌خورده دانست و هشدار داد که ناتوانی در عقب راندن نیرو‌های روسیه می‌تواند مستقیماً امنیت پیمان آتلانتیک شمالی را تهدید کند.

او در جمع خبرنگاران گفت: «اگر روسیه متوقف نشود، ماشین جنگی این کشور دیر یا زود علیه ما به کار خواهد افتاد.»

مرتس تأکید کرد هدف از سفرش، تأکید دوباره بر تعهد راهبردی آلمان به اوکراین در شرایطی است که حملات روسیه به زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات انرژی و مسیر‌های حمل‌ونقل این کشور تشدید شده است.

صدراعظم آلمان گفت: «اوکراین در هفته‌های پیش رو به تمام حمایت ما نیاز دارد.» او افزود که با وجود حملات هوایی مستمر روسیه، جامعه اوکراین همچنان در برابر «ترور نظامی» مقاومت می‌کند.

مرتس قرار است در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، بر تداوم حمایت آلمان تأکید کند و به او اطمینان دهد که «می‌تواند همچنان روی کمک ما حساب کند.»

وعده ارسال هزار سامانه رهگیر

بر اساس اظهارات مقام‌های دولت آلمان که نشریه «اشپیگل» به نقل از آنها گزارش داده است، مرتس قصد دارد تضمین کند که یک‌هزار سامانه رهگیر جدید و تخصصی، که برای انهدام پهپاد‌های شاهدِ مجهز به موتور جت طراحی شده‌اند، در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار اوکراین قرار گیرند.

کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد آلمان، نیز در این سفر همراه مرتس است. همچنین یک هیأت ۱۰ نفره از مدیران ارشد و نمایندگان صنایع دفاعی و بخش انرژی آلمان، صدراعظم این کشور را همراهی می‌کنند.

پدافند هوایی؛ نقطه ضعف اصلی اوکراین

سفر مرتس در حالی انجام می‌شود که مقام‌های برلین بار‌ها نسبت به کمبود ظرفیت پدافند هوایی اوکراین، به‌ویژه در آستانه فصل زمستان و افزایش نیاز به انرژی و گرمایش، هشدار داده‌اند.

مرتس ۲۹ سپتامبر در برلین، پدافند هوایی سرزمینی را «ضعیف‌ترین نقطه» اوکراین توصیف کرده بود. او همچنین اعلام کرده بود که دولت آلمان در حال رایزنی فشرده با شرکای اروپایی برای تشکیل بسته‌های اضطراری کمک نظامی پیش از نشست شورای اروپا در بروکسل در روز‌های ۱۵ و ۱۶ اکتبر است.

صدراعظم آلمان حمایت نظامی مستمر از کی‌یف را ضرورتی برای حفظ ثبات اروپا دانسته است. او اخیراً در سخنرانی خود در مونستر گفته بود قدرت و اتحاد غرب، پیش‌شرط دستیابی به هرگونه توافق صلح آینده با کرملین است.

مرتس هشدار داده بود که صلحی که از سوی روسیه دیکته شود، می‌تواند ثبات قاره اروپا را برهم بزند، موج گسترده‌ای از مهاجرت و پناهجویی ایجاد کند و امنیت بلندمدت اروپا را با مشکل مواجه سازد.

منبع: کی یف پست