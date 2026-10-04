ثبت درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری برای متقاضیان واجد شرایط، به صورت غیرحضوری و رایگان از طریق سامانه بانک مرکزی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری برای متقاضیان واجد شرایط، به صورت غیرحضوری و رایگان از طریق سامانه بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir انجام می‌شود. 

بر این اساس، متقاضیان می‌توانند بدون پرداخت هرگونه وجه، درخواست تسهیلات خود را به صورت مستقیم در سامانه بانک مرکزی، ثبت و وضعیت درخواست خود را پیگیری کنند و نیازی به استفاده از سامانه‌های واسط ندارند.

در این خصوص به آگاهی هموطنان می‌رساند فعالیت برخی سایت‌ها در زمینه ارائه خدمات ثبت‌نام این تسهیلات با درخواست وجه، موجب تحمیل هزینه به متقاضیان می‌شود. همچنین تاکید می‌شود وعده‌های نظیر تسریع در فرآیند ثبت درخواست، تعیین شعبه متقاضیان، رصد ظرفیت بانک‌ها و ارائه خدمات مرتبط با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی این سایت ها، کاملا بی اساس بوده و لازم است متقاضیان به این موضوع توجه داشته باشند.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات فرزندآوری
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