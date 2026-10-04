باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران با تشریح مهم‌ترین دستاورد‌های صنعت فضایی کشور در سال‌های اخیر اظهار کرد: طی دو سال گذشته اتفاقات مهم و مثبتی در صنعت فضایی کشور رقم خورده و در بسیاری از شاخص‌های توسعه فضایی به نقاط عطف تاریخی دست یافته‌ایم؛ دستاورد‌هایی که حاصل تلاش مجموعه‌های مختلف وزارت دفاع، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و سایر نهاد‌های فعال در حوزه فضاست.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این دستاوردها، قرارگیری نخستین ماهواره مخابراتی ایران، «ناهید-۲»، در مدار بود که بخش قابل توجهی از آزمون‌های آن با موفقیت انجام شده است. پژوهشگاه فضایی ایران نیز با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، نسل‌های پیشرفته‌تر این ماهواره را در دست ساخت دارد.

سالاریه با اشاره به عملکرد موفق ماهواره «چمران» گفت: تثبیت عملکرد این ماهواره و انجام موفق عملیات تقرب مداری، از دیگر دستاورد‌های مهم صنعت فضایی کشور بود. این مأموریت نخستین تجربه موفق تقرب مداری یک ماهواره در کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در توسعه الگوریتم‌های کنترل موقعیت ماهواره‌ها در مدار دارد.

ثبت رکورد پرتاب سنگین‌ترین جرم با ماهواره‌بر سیمرغ

رئیس سازمان فضایی ایران یکی دیگر از دستاورد‌های مهم سال‌های اخیر را پرتاب سنگین‌ترین جرم توسط ماهواره‌بر «سیمرغ» عنوان کرد و گفت: در این مأموریت، استفاده از یک بلوک انتقال مداری نیز مورد توجه قرار گرفت که نمونه‌های پیشرفته‌تر آن در حال ساخت است و می‌تواند نقش مهمی در انتقال محموله‌ها به مدار‌های بالاتر ایفا کند.

وی ادامه داد: توسعه این فناوری‌ها مسیر دستیابی کشور به مدار‌های بالاتر را هموار می‌کند و از جمله زیرساخت‌های مهم برای توسعه مأموریت‌های فضایی آینده به شمار می‌رود.

عملکرد موفق ماهواره «پایا» و توسعه تصویربرداری بومی

سالاریه همچنین با اشاره به عملکرد ماهواره «پایا» اظهار کرد: این ماهواره که سال گذشته در مدار قرار گرفت، عملکرد موفقی داشته و دوربین‌های مورد استفاده در آن به‌صورت کاملاً بومی در کشور توسعه یافته‌اند.

وی افزود: دقت بالای تصویربرداری از ویژگی‌های مهم این ماهواره است و نسل‌های پیشرفته‌تر آن نیز در دست ساخت قرار دارد.

رئیس سازمان فضایی ایران تأکید کرد: ایجاد مراکز کنترل ماهواره و دسترسی به داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای در سراسر کشور از برنامه‌های جدی وزارت ارتباطات است؛ چرا که دسترسی به داده، یکی از مهم‌ترین الزامات برای استفاده از ظرفیت صنعت فضایی در اقتصاد و توسعه خدمات کاربردی است.

توسعه ماهواره‌های تصویربرداری با دقت بالاتر

سالاریه با اشاره به روند توسعه ماهواره‌های تصویربرداری گفت: ماهواره «پارس-۲» که نمونه پیشرفته‌تر این خانواده محسوب می‌شود و به دقت تصویربرداری بهتر از سه متر دست یافته، تکمیل شده و در برنامه پرتاب قرار دارد.

وی تصریح کرد: توسعه این ماهواره‌ها می‌تواند ظرفیت کشور را در حوزه سنجش از دور و ارائه خدمات مبتنی بر داده‌های فضایی افزایش دهد.

ورود جدی بخش خصوصی به صنعت فضایی

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به سیاست دولت در زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فضا، استفاده از توان شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان است و این رویکرد در سال‌های اخیر از مرحله شعار عبور کرده و به اقدام عملی تبدیل شده است.

وی افزود: طی دو سال گذشته، سه ماهواره ساخته‌شده توسط بخش خصوصی در مدار قرار گرفته‌اند. اگرچه ممکن است برخی از این ماهواره‌ها از نظر مشخصات فنی در سطح ماهواره‌های بزرگ‌تر دولتی نباشند، اما استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد شتاب در توسعه صنعت فضایی اهمیت بسیار زیادی دارد.

سالاریه همچنین از رونمایی نخستین نمونه از منظومه «شهید سلیمانی» در سال گذشته خبر داد و گفت: این منظومه در حال ساخت است و توسعه آن یکی از پروژه‌های مهم کشور در مسیر ایجاد زیرساخت‌های فضایی آینده محسوب می‌شود.

توسعه کاربردها؛ حلقه اتصال صنعت فضایی با اقتصاد

وی با تأکید بر اینکه توسعه صنعت فضا باید با گسترش کاربرد‌های آن همراه باشد، اظهار کرد: برنامه توسعه صنعت فضایی کشور باید به توسعه کاربرد‌ها و ارائه خدمات مورد استفاده مردم گره بخورد و این موضوع یکی از شعار‌ها و محور‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: در همین راستا، شرکت‌ها و مجموعه‌های متعددی در عرصه فضایی شناسایی شده‌اند که در حوزه‌هایی همچون پایش محصولات کشاورزی، هواشناسی، پایش گردوغبار، مدیریت و پایش منابع آبی و سایر حوزه‌های کاربردی فعالیت می‌کنند.

«فضا» به عنوان یک تخصص مستقل در نظام فنی و اجرایی کشور

سالاریه از ثبت تخصص «فضا» در نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم خبر داد و گفت: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برای نخستین‌بار تخصص فضا در نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان یک تخصص مستقل شناخته و برای آن کد تخصصی تعریف شده است.

وی افزود: این اقدام زمینه را برای حضور رسمی‌تر و گسترده‌تر شرکت‌های فعال حوزه فضایی در پروژه‌های کشور فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه بازار خدمات فضایی و شکل‌گیری اقتصاد فضا کمک کند.

رئیس سازمان فضایی ایران در پایان خاطرنشان کرد: مسیر توسعه صنعت فضایی با جدیت ادامه دارد و با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در سراسر کشور، تلاش می‌کنیم روند توسعه صنعت و اقتصاد فضا با سرعت بیشتری دنبال شود.