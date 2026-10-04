باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل خمسه بازرس کل استان قزوین در تشریح اقدامات محیط‌زیستی بازرسی کل استان گفت: یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها، تعیین تکلیف حدود ۱۳۰ هزار هکتار از مناطق چهارگانه محیط‌زیستی استان بود. این اراضی از سال ۱۴۰۱، با وجود ابلاغ و مکاتبات انجام‌شده، به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل نشده بود.

وی افزود: با پیگیری سازمان بازرسی، موضوع از سوی دستگاه‌های متولی دنبال شد و در نهایت این اراضی طی تفاهم‌نامه‌ای به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل شد. این وسعت شامل ۴۸ هزار و ۳۲۳ هکتار در طارم سفلی، ۲۵ هزار و ۲۷۲ هکتار در باشگل و ۵۶ هزار و ۱۷۱ هکتار در الموت است.

بازرس کل استان قزوین درباره پساب شهرک صنعتی لیا نیز گفت: در بازدیدهای انجام‌شده مشخص شد پساب واحدهای صنعتی از طریق کانال‌های روباز و زهکش‌ها تخلیه می‌شود و مسیر خروجی آن به اراضی کشاورزی منطقه می‌رسد. همین موضوع موجب آلودگی محیط‌زیستی شده بود. با ورود بازرسی کل استان و پیگیری شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل محیط زیست، قراردادی به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال برای ساماندهی پساب این شهرک منعقد شد تا از ادامه آلودگی و آسیب به اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

خمسه درباره قرق اختصاصی حیات وحش شیرکوه الموت گفت: با وجود تصویب مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۲، اختلاف میان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست باعث شده بود اجرای این طرح در حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی شیرکوه الموت چند سال متوقف بماند. با پیگیری‌های کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد، اختلاف‌ها برطرف و توافق لازم حاصل شد و زمینه اجرای طرح در شرف فراهم شدن است.

وی در ادامه به معضل پسماند در سایت محمدآباد اشاره کرد و گفت: ظرفیت پذیرش این سایت برای شهرستان قزوین حدود ۳۰۰ تن پسماند در روز پیش‌بینی شده بود، اما روزانه حدود ۷۵۰ تن پسماند از نقاط مختلف استان وارد آن می‌شد. ضعف در تفکیک از مبدأ و نبود تجهیزات و فناوری مناسب، به انباشت حجم قابل توجهی از پسماند منجر شده بود. پس از بررسی و ابلاغ گزارش بازرسی، ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید خطوط جدید پردازش پسماند به شهرداری قزوین اختصاص یافت و در حال حاضر ماشین‌آلات جدید خریداری شده و عملیات نصب آن‌ها در حال انجام است.

خمسه درباره وضعیت تالاب الله‌آباد نیز گفت: بررسی‌های بازرسی نشان داد در حدود ۱۸ سال گذشته نزدیک به ۴۰ کیلومتر زهکش در محدوده استان‌های قزوین و البرز بدون رعایت الزامات ارزیابی زیست‌محیطی احداث شده است. این موضوع در ایجاد کانون‌های گردوغبار و تشدید آثار ریزگردها در منطقه مؤثر بوده است. گزارش و پیشنهادهای بازرسی در کارگروه ملی گردوغبار مورد توجه قرار گرفت و با استمرار پیگیری‌ها، عملیات اجرایی اصلاح زهکش‌های تالاب الله‌آباد پس از ۱۸ سال آغاز شد.

منبع: دادگستری قزوین