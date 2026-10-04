دولت ژاپن روز یکشنبه در پی کشته شدن یک زن ژاپنی در اوکیناوا که گفته می‌شود یک تفنگدار نیروی دریایی آمریکا در آن دست داشته، اعتراض شدید خود را به سفیر آمریکا در توکیو اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ژاپن روز یکشنبه در واکنش به قتل و سرقت از یک زن محلی در اوکیناوا، که گفته می‌شود یک تفنگدار دریایی آمریکا در آن دخیل بوده است، اعتراض رسمی خود را به سفیر آمریکا در توکیو ابلاغ کرد.

به گزارش کیودو، دیوین بالارد، ۲۰ ساله، روز یکشنبه بازداشت شد.

پلیس استان اوکیناوا اعلام کرد بالارد مظنون است بامداد شنبه در هتلی در شهر ناها، آنا یاگی، ۳۹ ساله، را به قتل رسانده و کیف پول و کوله‌پشتی او را سرقت کرده است. بالارد این اتهامات را رد کرده است.

به گفته پلیس، تصاویر و شواهد موجود نشان می‌دهد این فرد همراه با یاگی وارد هتل شده بود. جسد این زن صبح شنبه در هتل پیدا شد.

اعتراض رسمی توکیو به سفیر آمریکا

تاکهیرو فوناکوشی، معاون وزیر امور خارجه ژاپن، صبح یکشنبه اعتراض رسمی دولت این کشور را به جورج گلس، سفیر آمریکا در توکیو، ابلاغ کرد.

وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرد گلس در این دیدار قول داده است که آمریکا در تحقیقات مربوط به این پرونده همکاری کامل داشته باشد و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، تمامی اقدامات ممکن را انجام دهد.

سفارت آمریکا در ژاپن نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی پس از مرگ یک شهروند ژاپنی در اوکیناوا در بازداشت قرار دارد و تحقیقات برای «تعیین واقعیت‌های پرونده» در جریان است. سفارت همچنین اعلام کرد که با مقام‌های ژاپنی و محلی در این تحقیقات همکاری می‌کند.

درخواست نخست‌وزیر ژاپن برای تشدید انضباط نظامیان آمریکایی

سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، این حادثه را «بسیار تأسف‌بار» توصیف کرد و گفت دولت ژاپن خواستار همکاری کامل در تحقیقات، افزایش انضباط در میان نیروهای نظامی آمریکا و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه است.

استان اوکیناوا میزبان بخش عمده‌ای از تأسیسات نظامی آمریکا در ژاپن است و حضور نیروهای آمریکایی در این منطقه سابقه‌ای طولانی دارد.

بر اساس توافق امنیتی دوجانبه میان توکیو و واشنگتن که از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ برقرار بوده، حدود ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در ژاپن مستقر هستند.

پرونده قتل این زن در حالی در دست بررسی است که حضور نظامی آمریکا در اوکیناوا از موضوعات مهم روابط دوجانبه دو کشور محسوب می‌شود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت ژاپن ، تفنگدار آمریکایی
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