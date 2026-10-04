دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: در سال ۱۳۸۹ حدود ۹۰۰ هزار ازدواج و در سال ۱۴۰۴ ۴۳۱ هزار مورد ازدواج ثبت شده و به عبارتی ازدواج‌ها نصف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه وحید دستجردی امروز در نشست با دبیران ستادهای جوانی جمعیت و مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و دبیران ستادهای جوانی جمعیت استان‌ها با تأکید بر ضرورت تقویت گفتمان جمعیت، ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: هرچقدر ما در رویدادهای بیشتری صدای ازدواج، فرزندآوری و جمعیت را در کشور بلند کنیم، می‌توانیم کمک کنیم که گفتمان جمعیت و گفتمان ازدواج و فرزندآوری به گفتمان مردمی تبدیل شود.

وی با تأکید بر فرزندآوری کمی و کیفی گفت: کیفیت و کمیت فرزندآوری باید هر دو در کنار هم باشند و این موضوع کشور ما را ارتقا می‌دهد؛ انسان‌های شایسته‌ای که توسط پدران و مادران تربیت می‌شوند، افرادی هستند که منجر به تحکیم و توسعه خانواده‌ها و پیشرفت و شکوفایی خواهند شد.

دستجردی در ادامه از سازمان بازرسی کل کشور قدردانی کرد و گفت: این سازمان از ابتدای زمان ورود خود به ستاد، همیشه در کنار ستاد ملی جمعیت بود. طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، یک‌سوم فعالیت‌های مربوط به مسائل جمعیت در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به این موضوع اختصاص دارد. 

دستجردی با اشاره به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت تأکید کرد: جایزه ملی جمعیت باید در مسیر رونق مسئله ازدواج و فرزندآوری و نمادی باشد برای اینکه بتوانیم مشارکت همگانی و به‌خصوص مشارکت مردمی و دستگاهی را داشته باشیم.

وی ضمن تشریح وضعیت جمعیت کشور با بیان اینکه وضعیت یک وضعیت بسیار بحرانی است، گفت: همچنان با سرعت تند در حال حرکت به سمت کاهش جمعیت و فرزندآوری هستیم و ازدواج‌ها به شدت کاهش پیدا کرده‌اند.

دستجردی افزود: در سال ۱۳۸۹ حدود ۹۰۰ هزار ازدواج ثبت شده است. در سال ۱۴۰۴ این تعداد به ۴۳۱ هزار مورد ازدواج رسیده است و به عبارتی ازدواج‌ها نصف شده است. فرزندآوری نیز هر سال ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به اهمیت فرصت پنجره جمعیتی کشور ادامه داد: امیدواریم باتوجه به باز بودن پنجره جمعیتی بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم اما با گذشت زمان، کار ما مشکل‌تر خواهد شد و این پنجره اگر به سمت بسته‌شدن پیش برود و افراد جوان در سن باروری را از دست دهیم، دیگر هیچ راهی برای ما باقی نمی‌ماند.

دستجردی با اشاره به نرخ باروری در کشور گفت: نرخ باروری کل در سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۴ رسیده و این به معنای تولد ۱.۳۴ فرزند به ازای هر زن در سن باروری است این درحالیست که در دهه ۶۰ شاخص باروری ۶.۷ فرزند بوده، یعنی هر زن به طور متوسط در دهه ۶۰ ۶.۷ فرزند به دنیا آورده است و امروز در چه وضعیتی هستیم؟ اگر با این وضعیت پیش برویم، در سال ۱۴۸۰ حدود ۳۰ میلیون جمعیت خواهیم داشت.

دبیر ستاد ملی جمعیت با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها گفت: امروز مسئله اساسی و بزرگ ما، بحران جمعیت است. در نتیجه لازم است یک اهتمام جدی دستگاهی در این زمینه داشته باشیم زیرا اگر امروز به این موضوع نپردازیم، فردا خودمان را ملامت خواهیم کرد.

وی افزود: کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و اقدامات انجام شده در دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و در شورای اندیشه‌ورزی و شورای سیاست‌گذاری، نشان داده که همه مسائل در ارتباط با جمعیت، به مسئله ازدواج گره خورده است. اگر بخواهیم مسئله و بحران جمعیت حل شود، باید ازدواج صورت بگیرد و موانع رفع شود.

دستجردی خطاب به مسئولان در جلسه در پایان گفت: باید مشکل اقتصاد را حل کنید. شما باید مشکل مسکن را برای جوانان حل کنید.

برچسب ها: ازدواج ، فرزندآوری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
مهریه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
نا بوده شده است ازدواج
۰
۱۰
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