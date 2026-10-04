مسئول برگزاری مسابقات گفت: بخش زیادی از الزامات جدید AFC در ورزشگاه آزادی اجرا شده و حدود ۹۰ درصد موارد درخواستی انجام شده یا در حال اجراست.

باشاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- امیر دهقانی درباره آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی و الزامات جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اظهار داشت: دی‌ماه سال گذشته AFC دستورالعمل و آیین‌نامه جدیدی را ارسال کرد که بر اساس آن، ورزشگاه‌های میزبان مسابقات فوتبال در سطح آسیا، از جمله رقابت‌های لیگ قهرمانان و بازی‌های ملی، باید الزامات جدید را رعایت کنند.

وی افزود: این دستورالعمل پس از دریافت، ترجمه و برای مسئولان مربوطه ارسال شد و بخشی از طولانی‌تر شدن روند بازسازی ورزشگاه آزادی نیز به دلیل رعایت همین الزامات بود.

دهقانی ادامه داد: در حال حاضر یک تونل جدید زیر سکوی شماره چهار ورزشگاه احداث شده که برای ورود اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین میکسدزون به این بخش منتقل شده و مسیر خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز جداسازی شده است. علاوه بر این، الزامات دیگری نیز وجود دارد که در روند بازسازی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به موضوع سقف ورزشگاه گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات آیین‌نامه جدید مربوط به سقف ورزشگاه‌هاست. ورزشگاه‌هایی که در دسته‌بندی‌های موردنظر AFC قرار می‌گیرند، باید الزامات مربوط به پوشش سقف را رعایت کنند. در این زمینه نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده و اجرای سقف قرار نیست کاربری ورزشگاه را مختل کند.

مسئول برگزاری مسابقات ادامه داد: برای مثال، در ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا نیز در حالی که عملیات مربوط به سقف در حال انجام است، روند برگزاری مسابقات دنبال می‌شود و بخشی از اقدامات مربوط به ساخت سقف از خارج ورزشگاه انجام می‌شود. بنابراین می‌توان این الزامات را به شکلی اجرا کرد که خللی در کاربری ورزشگاه ایجاد نشود.

دهقانی درباره وضعیت چمن ورزشگاه آزادی نیز اظهار داشت: یکی از مواردی که در بازسازی مورد توجه قرار گرفته، اصلاح شرایط دروازه‌ها و استانداردهای مربوط به زمین مسابقه است. در گذشته تیرهای دروازه آزادی حدود دو و نیم متر داخل زمین قرار داشتند و در صورت بروز مشکل، تعویض آنها زمان زیادی می‌برد، اما اکنون الزامات جدید به گونه‌ای است که در صورت شکستن تیر دروازه، باید امکان تعویض آن در مدت کوتاهی فراهم باشد.

وی افزود: همین موارد و الزامات جدید باعث شد روند بازسازی با دقت بیشتری دنبال شود تا پس از پایان عملیات، دوباره با ایرادهای جدید و عدم امکان برگزاری مسابقه مواجه نشویم.

دهقانی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد درخواست‌های مطرح‌شده در حوزه الزامات اجرایی انجام شده یا در حال انجام است، گفت: موضوع بازسازی و بودجه ورزشگاه آزادی در حوزه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، وزارت ورزش و سایر نهادهای مرتبط قرار دارد و ما بیشتر در زمینه الزامات، قوانین و مقررات و به‌روزرسانی استانداردهای ورزشگاه با مجموعه‌های مربوطه هماهنگی و همکاری داریم.

وی درباره چمن ورزشگاه آزادی نیز اظهار داشت: با رشد کامل چمن و مطلوب شدن شرایط زمین، از نظر برگزاری مسابقات فوتبال مشکلی وجود نخواهد داشت. باید اجازه داد مجموعه‌ای که مسئول بازسازی است، زمان کافی برای تکمیل کار را داشته باشد.

دهقانی با اشاره به اتفاق رخ‌داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز تصریح کرد: اصرار برای برگزاری مسابقه روی چمنی که هنوز به شرایط مطلوب نرسیده بود، باعث آسیب به چمن هیبریدی این ورزشگاه شد. بنابراین باید زمان کافی در اختیار مجموعه و افرادی که مسئول بازسازی و آماده‌سازی زمین هستند قرار گیرد تا از آسیب مجدد جلوگیری شود.

وی در پایان گفت: چمن برای رسیدن به شرایط مناسب به زمان نیاز دارد و اگر بدون توجه به این موضوع مسابقه‌ای برگزار شود و چمن آسیب ببیند، ممکن است دوباره مجبور به صرف هزینه و زمان برای ترمیم آن شویم