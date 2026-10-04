زنگ خطر ۲ برابر شدن سرعت سالمندی در قزوین به صدا درآمد

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمیدرضا قافله‌باشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نشست شورای اجتماعی استان قزوین گفت: روند تغییرات جمعیتی در سطح ملی با شتابی نگران کننده در حال دگرگونی است و پیامد‌های این تحول در استان قزوین نیز با وضوح مشاهده می‌شود، در حالی که حدود ۱۰ سال پیش سالمندان نزدیک به ۶ درصد از کل جمعیت استان را به خود اختصاص داده بودند، امروز این رقم به ۱۲ درصد افزایش یافته که نشان دهنده سرعت بسیار بالای ورود به دوره پیری جمعیت است.

وی با اشاره به ابعاد پیچیده این پدیده اضافه کرد: پدیده سالمندی تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه مجموعه‌ای از مسائل به هم پیوسته اقتصادی، فرهنگی و درمانی را در پی دارد، از جنبه اقتصادی، ورود فرد به چرخه کهنسالی اغلب با کاهش یا قطع کارایی و مولد بودن اقتصادی همراه می‌شود؛ موضوعی که توان مالی خانوار‌ها را تحت‌فشار قرار داده و بسیاری از خانواده‌ها را در نگهداری و پوشش هزینه‌های معمول سالمندان با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: تحولات فرهنگی و سبک زندگی در دهه‌های اخیر نیز سبب شده که الگوی سنتی نگه داشت و پرستاری از کهنسالان در درون خانه‌ها تغییر کند؛ در چنین شرایطی خانواده‌ها چشم‌انتظار پشتیبانی و خدمات عمومی و درمانی هستند و انتظار بحق جامعه نیز این است که فرد تا آخرین لحظات عمر از شایسته‌ترین و پیشرفته‌ترین خدمات سلامت و مراقبت برخوردار شود.

قافله‌باشی با تاکید بر بار مضاعف این وضعیت بر پیکره بهداشت و درمان استان بیان کرد: بیماری‌های دوره سالمندی اغلب مزمن، پیچیده و درمان آنها بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است، این شاخصه‌ها سبب می‌شود مدیریت فرایند درمان، اشغال فضا‌های مراقبتی و تامین اقلام دارویی مرتبط با دشواری‌های زیادی همراه باشد و به همین دلیل اکنون با کمبود محسوس تخت‌های درمانی مواجه هستیم.

وی همچنین به یکی از کاستی‌های بنیادین زنجیره سلامت اشاره کرد و گفت: حوزه تخصصی طب سالمندی دارای ملاحظات تشخیصی و درمانی بسیار ویژه‌ای است، در حالی که ما در حال حاضر با فقدان پزشک و متخصص طب سالمندی در استان مواجهیم و تقویت زیرساخت‌های بالینی و منابع انسانی در این حوزه اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین عنوان کرد: عبور موفق از موج شتابان سالمندی و پیشگیری از بحران‌های سنگین‌تر در سال‌های آتی، مستلزم تصمیم‌گیری فرابخشی در سطح استان، پیش‌بینی اعتبارات حمایتی برای خانواده‌ها و توسعه فوری تخت‌ها و خدمات تخصصی ویژه سالمندان است.

۱۲ درصد از جمعیت قزوین به سن سالمندی رسیدند

سید امیرحسین میرزاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این نشست با اشاره به حضور ۱۷۷ هزار سالمند در این استان گفت: ۱۲ درصد از کل جمعیت قزوین را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند و توسعه نیافتن تخت‌ها و فضا‌های بیمارستانی، مهم‌ترین چالش پیش‌روی استان برای خدمات‌رسانی به این قشر است.

وی افزود: عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مولفه‌های نظام حکمرانی تاثیر مستقیمی بر شاخص امید به زندگی در جامعه دارند؛ از این رو در شرایط فعلی نمی‌توان نسبت به تغییرات جمعیتی و پیامد‌های آن بی‌تفاوت بود و باید با نگاهی واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کرد.

میرزاده با هشدار نسبت به تحولات جمعیتی کشور اضافه کرد: نرخ رشد سالمندی در ایران با شتاب زیادی رو به افزایش است و هم‌زمانی این شتاب با کاهش نرخ باروری، کشور و به ویژه استان قزوین را وارد مرحله حساسی از تحول ساختار جمعیتی کرده است؛ روندی که تبعات آن حوزه‌های سلامت، اقتصاد و ساختار اجتماعی را به صورت جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به وضعیت آماری استان گفت: در حال حاضر ۱۷۷ هزار سالمند در سطح استان سکونت دارند که ۱۲ درصد از کل جمعیت استان را تشکیل می‌دهند، قزوین از نظر سهم جمعیت سالمند در رتبه هفدهم کشور در میان ۳۱ استان قرار دارد و نیازمند تمهیدات فوری برای سال‌های آینده است.

وی هزینه‌های سلامت و درمان را حیاتی‌ترین بخش در نگهداری سالمندان دانست و تاکید کرد: اصلی‌ترین چالش کنونی استان قزوین در مواجهه با این پدیده، کمبود زیرساخت‌های درمانی، محدودیت تخت‌های بستری و ضرورت گسترش فضا‌های بیمارستانی است؛ اگر از امروز برای توسعه این زیرساخت‌ها تدبیری نشود، در آینده با بحران جدی روبه‌رو خواهیم شد.

میرزاده ادامه داد: در بعد روانی نیز ابتلا به زوال عقل (آلزایمر)، افسردگی، اضطراب و احساس انزوای اجتماعی از شایع‌ترین مشکلات است، افزون بر این، نامناسب‌سازی فضا‌های شهری و محیطی، دشواری دسترسی به خدمات عمومی و چالش‌های حاد اجتماعی مانند فقر و ناپایداری اقتصادی، بار مضاعفی بر دوش خانواده‌ها و سالمندان می‌گذارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به اجرای برنامه‌های مراقبتی در واحد‌های بهداشتی استان بیان کرد: هم‌اکنون بسته‌ای جامع شامل غربالگری دوره‌ای، آموزش، ارایه خدمات مراقبت و مشاوره، و در صورت نیاز ارجاع و پیگیری تخصصی برای سالمندان در تمامی مراکز بهداشتی استان در حال اجراست.

پیگیر احداث دهکده سالمندی هستیم

زهرا غلامرضایی مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اشاره به روند سالمندی جمعیت گفت: ۱۲ درصد از کل جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند و در حال حاضر علاوه بر چهار مهد سالمندی فعال در سطح استان، برنامه بهزیستی توسعه زیرساخت‌ها در قالب دهکده سالمندی است. این در حالی است که با ارتقای شاخص‌های سلامت و بهداشت، امید به زندگی در کشور به ۷۷ سال رسیده و همین امر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و اجتماعی را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به توزیع جمعیتی سالمندان در سطح ملی افزود: میانگین نرخ استانی جمعیت سالمند در استان‌های دارای بافت جمعیتی مسن‌تر حدود ۱۴ درصد برآورد می‌شود و استان قزوین نیز با سهم ۱۲ درصدی، در رتبه سیزدهم کشور قرار دارد که نشان‌دهنده لزوم برنامه‌ریزی هدفمند برای مواجهه با پدیده پیری جمعیت در افق پیش‌رو است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خدمات‌رسانی مراکز شبانه‌روزی و حمایتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۵۴ سالمند در مراکز تحت نظارت بهزیستی استان قزوین نگهداری می‌شوند و از خدمات تخصصی و مراقبتی بهره‌مند هستند.

وی اضافه کرد: طبق دستورالعمل‌های سازمانی، رسیدگی به وضعیت افراد فاقد خانواده موثر از اولویت‌های اصلی بهزیستی به شمار می‌رود و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حدود ۱۰ درصد از سالمندان مقیم مراکز استان فاقد سرپرست و خانواده مؤثر هستند که خدمات جامع زیستی، درمانی و اجتماعی به آنها ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین از پیگیری طرح احداث دهکده سالمندی به عنوان یکی از پروژه‌های تحولی استان یاد کرد و گفت: در حال حاضر چهار مهد سالمندی فعال در سطح استان به ارایه خدمات روزانه مشغول هستند، اما برنامه مدیریت استان توسعه زیرساخت‌ها در قالب دهکده سالمندی است؛ مجموعه‌ای که فراتر از نگهداری صرف، امکانات کامل زیستی، رفاهی، توانبخشی و فعالیت‌های پویای اجتماعی را برای سالمندان فراهم می‌آورد.

منبع: علوم پزشکی قزوین