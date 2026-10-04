سرپرست اداره کل امور عشایر خوزستان، از عشایر خواست هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند، در مسیر روان‌آب‌ها و آب‌گذر‌ها اسکان نکنند و دام‌های خود را به ارتفاعات بالاتر هدایت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروز جمال‌پور با اشاره به آمادگی اداره کل امور عشایر خوزستان در برابر سامانه بارشی فرا نرمال و برگزاری جلسات در این خصوص در سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل عشایر، اظهار کرد: اطلاع‌رسانی از طریق پیامک، فضای مجازی و ظرفیت سرگروه‌های عشایری، ریش‌سفیدان و متنفذین انجام شد تا عشایر در برابر این پدیده و هشدارهای سازمان هواشناسی و ستاد بحران، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به آمادگی اداری و پشتیبانی این اداره کل، بیان کرد: حدود ١٧ دستگاه ماشین راه‌سازی داریم که بخشی از آن‌ها نیاز به اورهال داشت که آن‌ها را اورهال کردیم و آماده به کار شده‌اند.

جمال‌پور افزود: واگذاری این دستگاه‌ها به بخش خصوصی انجام شد و با شرکت‌هایی قرارداد بستیم تا در آستانه ورود سامانه بارشی فرانرمال، آمادگی لازم را داشته باشیم تا اگر خدای ناکرده آسیبی به مسیر تردد عشایر وارد شد، بتوانیم در اولین فرصت ممکن از این بحران عبور کنیم. 

سرپرست اداره کل امور عشایر خوزستان گفت: سعی کردیم منابع مالی را در اختیار شهرستان‌ها قرار دهیم تا شهرستان‌های عشایری در کمترین زمان ممکن بتوانند اقدامات اولیه را انجام دهند و درگیر بروکراسی اداری نشوند.

وی افزود: معین‌هایی از ستاد اداره کل برای شهرستان‌ها مشخص کردیم تا با مدیران شهرستان مرتبا در ارتباط باشند، گزارش‌گیری کنند و در صورت وقوع پدیده و آسیب به مناطق عشایری، مسائل را رصد و رفع‌ورجوع کنند.

عشایر توصیه‌ها را جدی بگیرند

جمال‌پور گفت: توصیه من این است که عشایر نسبت به هشدارهای صادرشده دقت لازم را داشته باشند و در مکان‌هایی که خطرناک است، اسکان پیدا نکنند. اگر از طرف دهیاران و بخشداران توصیه‌ای می‌شود که چادر و سرپناه خود را به جای بلندتری منتقل کنند، حتما جدی بگیرند و مقاومت نکنند. چون ممکن است بر اساس پیش‌بینی‌ها اتفاقات ناگواری بیافتد. 

وی افزود: دومین توصیه‌ام این است که در حد مقدورات خود، برای محافظت از چادر، علوفه و آرد، از پلاستیک‌های ضخیم استفاده کنند. ما نیز در بحث تامین علوفه و آرد، بر اساس مقدورات اداری، کمک‌های لازم را انجام می‌دهیم.

سرپرست اداره کل امور عشایر خوزستان اظهار کرد: عشایر سعی کنند در مسیر روان‌آب‌ها و مسیرهایی که آب‌گذر زیادی دارد، اسکان پیدا نکنند زیرا الان فصل برگشت عشایر از مناطق ییلاقی به قشلاق است و ممکن است در برخی میان‌بندها اسکان کرده باشند. در شرایط بحرانی، باید آگاهی لازم را داشته باشند تا اتفاقی برایشان نیفتد.

جمال‌پور با اشاره به لزوم مراقبت از دام‌ها، گفت: همه دارایی‌ عشایر، دام است. حتما باید دام‌ها را به جاهای بلندتر هدایت و سعی کنند آغل دامشان در مسیر عبور روان‌آب‌ها نباشد.

برچسب ها: روان آب ، عشایر خوزستان ، هواشناسی خوزستان
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