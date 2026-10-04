باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «زاهر الوحیدی»، مدیر واحد اطلاعات بهداشتی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، تاکید کرد که از زمان آغاز توافق آتش‌بس تاکنون، بخش بهداشت و درمان این منطقه هیچ گشایش واقعی را تجربه نکرده است. به گفته وی، ادامه تلفات و محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود تجهیزات و اقلام پزشکی، همچنان نظام درمانی غزه را تحت فشار قرار داده است.

الوحیدی اعلام کرد بیمارستان‌های نوار غزه با کمبود حدود ۴۵ درصدی دارو‌های اساسی، ۵۶ درصدی اقلام مصرفی پزشکی و ۸۰ درصدی مواد مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های پزشکی روبه‌رو هستند.

وی همچنین گفت کمبود دارو‌های مرتبط با سلامت مادر و کودک به ۵۶ درصد رسیده و دارو‌های مورد نیاز بیماران کلیوی و دیالیزی با کمبود ۴۶ درصدی مواجه است. این رقم برای دارو‌های مورد استفاده در بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه نیز ۳۳ درصد اعلام شده است.

مدیر واحد اطلاعات بهداشتی وزارت بهداشت غزه افزود تجهیزات مورد نیاز برای انجام عمل‌های جراحی با کمبود حدود ۳۹ درصدی مواجه است و میزان کمبود تجهیزات جراحی و درمان‌های ارتوپدی نیز به حدود ۴۷ درصد می‌رسد.

الوحیدی خاطرنشان کرد که کمبود حتی یک قلم پزشکی می‌تواند زنجیره کامل درمان را مختل کند. وی افزود نظام بهداشت و درمان غزه در شرایط کنونی، به جای ارائه خدمات بر اساس پروتکل‌های معمول، ناچار است فعالیت‌های خود را بر مبنای مدیریت و تخصیص امکانات موجود پیش ببرد.

او هشدار داد تداوم محدودیت‌ها در ورود تجهیزات پزشکی می‌تواند موجب تأخیر در انجام عمل‌های جراحی و آزمایش‌های پزشکی شود و وضعیت بیماران مبتلا به سرطان، بیماری‌های کلیوی، قلبی و مزمن و همچنین مجروحان را وخیم‌تر کند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین