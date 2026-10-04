باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز کهندل در جریان گشت مشترک و بازدید از انبار نفت شهید تندگویان استان فارس با تأکید بر ضرورت مقابله جدی و مستمر با قاچاق سوخت در شرایط کنونی کشور، بر تسهیل و تسریع فرآیند توزیع فرآورده‌های نفتی و تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز جایگاه‌ها تأکید کرد.

او، با اشاره به شرایط حساس کشور و ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، اظهار کرد: مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و این موضوع با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

کهندل افزود: اجرای سیاست‌های راهبردی رئیس‌جمهور در زمینه مدیریت بهینه مصرف سوخت و کاهش ناترازی انرژی، به‌ویژه در نیمه دوم سال، مستلزم توجه ویژه به فرآیند توزیع و عرضه فرآورده‌های نفتی و همچنین اتخاذ تدابیر مؤثر برای پیشگیری از قاچاق سوخت است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هرگونه وقفه در عرضه فرآورده‌های نفتی، تصریح کرد: تسریع در فرآیند توزیع سوخت و تأمین به‌موقع جایگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با رفع موانع موجود، زمینه عرضه مستمر فرآورده‌های نفتی فراهم شود تا ضمن جلوگیری از ایجاد نارضایتی، فرصت‌های شکل‌گیری قاچاق نیز کاهش یابد.

کهندل ادامه داد: این بازدید با هدف بررسی روند توزیع فرآورده‌های نفتی، شناسایی موانع و مشکلات موجود، تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای پیشگیری از قاچاق انجام شد. توجه به رضایتمندی اجتماعی و استمرار همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، از الزامات مدیریت مطلوب این حوزه است.

او همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در شرایط فعلی کشور، بر برخورد قاطع و مؤثر با قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است، صیانت از منابع و فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از قاچاق آنها ضرورتی انکارناپذیر است و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت و هماهنگی بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس در این بازدید، ضمن بررسی فرآیند دریافت، توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی، موانع و مشکلات موجود در این مسیر را احصا و بر ضرورت رفع آنها برای تسهیل در تأمین و عرضه به‌موقع سوخت تأکید کرد.

این گشت مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های امنیتی استان و مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان فارس برگزار شد.

منبع: استانداری فارس