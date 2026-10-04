رئیس پلیس راهور تهران گفت: ۴۶۵ هزار راننده حواس‌پرت در تهران جریمه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اعمال قانون بیش از ۴۶۵ هزار فقره تخلف از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت خبر داد و اعلام کرد: این تخلفات، مواردی هستند که به عدم توجه به جلو حین رانندگی منجر می‌شوند و نقش مستقیمی در بروز حوادث رانندگی دارند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح این تخلفات گفت: صحبت کردن با تلفن همراه حین رانندگی، خستگی و خواب‌آلودگی، خوردن و آشامیدن هنگام رانندگی و مواردی از این دست، باعث حواس‌پرتی راننده و در نتیجه عدم توجه به جلو می‌شود که خود زمینه‌ساز تصادفات و حوادث ناگوار است.

موسوی‌پور با تأکید بر برخورد جدی پلیس با تخلفات حادثه‌ساز افزود: تخلف صحبت با تلفن همراه حین رانندگی علاوه بر جریمه، ثبت نمره منفی در سوابق گواهینامه را نیز در پی دارد. بر اساس ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر بر ساعت، برای خودروی شخصی ۳ نمره منفی و برای خودروی عمومی ۵ نمره منفی به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: این نمرات منفی در صورت تکرار می‌تواند به ضبط گواهینامه و حتی ابطال آن منجر شود و رانندگان باید بدانند که بی‌توجهی به جلو تنها یک اشتباه لحظه‌ای نیست، بلکه پیامدی است که می‌تواند جان راننده و دیگر شهروندان را به خطر بیندازد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه از تمامی رانندگان خواست با رعایت تمرکز کامل بر مسیر، از هرگونه اقدام حواس‌پرت‌کننده پرهیز کنند تا شاهد کاهش حوادث ترافیکی در پایتخت باشیم.

موسوی پور در پایان گفت: رانندگی با تمرکز کامل، ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای پیشگیری از تصادفات است. پیش از روشن کردن خودرو، تلفن همراه را کنار بگذارید، از رانندگی در حالت خستگی پرهیز کنید و خوردن و آشامیدن را به توقف‌های ایمن موکول کنید. هر بار که پشت فرمان می‌نشینید، جان خود، سرنشینان خودروی خود و دیگران را در دست دارید. 

برچسب ها: جریمه ، جرایم رانندگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
کمال
۱۹:۳۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
بیشتر حواس پرتی استفاده بی موقع وبیجا از تلفن همراه در هنگام رانندگی هست متاسفانه به یک امر عادی تبدیل شده
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