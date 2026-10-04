مدیرکل ثبت احوال گیلان از ثبت ۱۹۵ مورد دوقلوزایی طی نیمه نخست امسال در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر حسن زاد، مدیرکل ثبت احوال گیلان با اشاره به ثبت ۷ هزار و ۶۷۲ واقعه تولد در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است.

او تعداد ولادت ثبت شده شهری گیلان در نیمه نخست امسال را برابر با ۶ هزار و ۳۵۹ رویداد و تعداد ولادت ثبت شده روستایی را برابر با هزار و ۳۱۳ رویداد دانست و افزود: از کل ولادت‌های ثبت شده در این مدت، ۱۹۵ واقعه مربوط به ولادت‌های دوقلویی و یک مورد تولد سه‌قلویی در گیلان بوده است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان در ادامه میانگین سن مادران در ولادت‌های ثبت شده امسال را بالاتر از میانگین کشوری برابر با ۳۱.۵۳ سال اعلام و تصریح کرد: همچنین در این بازه زمانی در مقابل هر ۱۰۰ نوزاد دختر در این استان، تولد ۱۰۹ نوزاد پسر به ثبت رسیده است.

منبع: روابط عمومی اداره کل ثبت احوال گیلان