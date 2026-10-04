معاون حمل و نقل اداره کل راهداری خوزستان گفت: پایانه‌های مرزی خوزستان در ۶ ماهه نخست سال جاری پذیرای بیش از ۵ میلیون مسافر و زائر بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - فواد غزیعلی در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار تردد مسافران و زائران از مرزهای استان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت در مجموع ۵ میلیون و ۴۷ هزار و ۳۲۳ تردد مسافر اعم از ورود و خروج مسافران ایرانی و اتباع خارجی در دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است.

او با اشاره به سهم عمده مرز شلمچه در ترددهای بین‌المللی استان افزود: طی ۶ ماهه ابتدایی امسال، ۴ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۰۶ تردد از پایانه مرزی شلمچه ثبت شد که شامل ورود یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۲۲۸ مسافر ایرانی و خروج یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۹۳۶ مسافر ایرانی بوده است. همچنین در این مدت ۵۳۸ هزار و ۵۲۵ مسافر خارجی وارد و ۵۹۴ هزار و ۲۱۷ مسافر خارجی از طریق این پایانه مرزی خارج شده‌اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان درباره وضعیت تردد در پایانه مرزی چذابه نیز تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۹۴۰ هزار و ۴۱۷ تردد در مرز چذابه به ثبت رسید که از این میزان، ۲۹۹ هزار و ۲ مسافر ایرانی وارد و ۳۲۴ هزار و ۹۱۰ مسافر ایرانی از کشور خارج شدند.

غزیعلی به آمار ورود و خروج اتباع خارجی از مرز چذابه اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، ورود اتباع خارجی با رشد ۱۳ درصدی به ۱۴۹ هزار و ۹۱۶ نفر و خروج اتباع خارجی نیز با افزایش ۸ درصدی به ۱۶۶ هزار و ۵۸۹ نفر رسید.

او در پایان یادآور شد: پایانه‌های مرزی خوزستان به‌ویژه در ایام اوج سفرها و مناسبت‌های مذهبی نظیر اربعین حسینی با تمام ظرفیت زیرساختی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مسافران، زائران و گردشگران خدمات‌رسانی می‌کنند و برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقای خدمات و تسهیل در تردد روان مرزی به‌طور مستمر ادامه دارد.

برچسب ها: تردد مرزی ، مرزهای خوزستان
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