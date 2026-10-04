مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان از آغاز برنامه‌های هفته ملی کودک از ۱۵ مهرماه، اعزام کاروان «پیک لبخند» به مناطق روستایی و جزایر و راه‌اندازی پویش نظرسنجی از مطالبات کودکان برای اثرگذاری در تصمیم‌گیری‌های کلان استان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان - پروین پشتکوهی، با اشاره به جزئیات ویژه‌برنامه‌های هفته ملی کودک اظهار کرد: این برنامه‌ها با شعار «به پایان لبخند کودکان الفبای وطن» و با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره کودکان و نوجوانان شهید، از گلزار شهدای میناب آغاز می‌شود. اولویت اصلی ما در این هفته، گسترش خدمات فرهنگی به کودکان و نوجوانان مناطق کم‌برخوردار روستایی، جزایر و مناطق آسیب‌دیده از بحران‌ها است.

وی درباره اجرای طرح «پیک لبخند» گفت: مربیان کانون در قالب این کاروان به روستاها و جزایر اعزام می‌شوند تا فعالیت‌های فرهنگی و هنری را با مشارکت مستقیم خودِ بچه‌ها به اجرا درآورند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی افزود: از تمام دستگاه‌ها و تصمیم‌گیران استان خواسته‌ایم تا با آغاز هفته ملی کودک، حداقل یک «اقدام ماندگار» و اثرگذار را در حوزه کودک و نوجوان تعریف و اجرایی کنند.

پشتکوهی توجه به سلامت روان کودکان را اولویت اساسی دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط جامعه، بستری مجازی برای شنیدن بی‌واسطه صدای کودکان فراهم شده است تا خواسته‌ها و دیدگاه‌های خود را به‌صورت صوتی یا متنی ثبت کنند؛ داده‌های این بستر می‌تواند راهنمایی دقیق برای مسئولان در جهت تخصیص بودجه و اجرای اقدامات متناسب با نیاز بچه‌ها باشد.

وی با اشاره به نظرسنجی استانی گفت: در این پویش دو سؤال مطرح شد مبنی بر اینکه «دوست دارند چه چیزی را در شهر، روستا یا جزیره خود تغییر دهند؟» و «اگر مسئول بودند اولین اقدام‌شان برای کودکان چه بود؟». تاکنون یک‌هزار و ۳۳۸ نفر در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند و خروجی آن برای پیگیری و مطالبه‌گری دقیق در اختیار رسانه‌ها و صداوسیما قرار می‌گیرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با اشاره به رایگان بودن عضویت در مراکز کانون، اضافه کرد: هر عضو می‌تواند در هر نوبت تا هفت جلد کتاب امانت بگیرد؛ در حال حاضر ۳۸ هزار نفر عضو فعال مراکز ثابت هستند و افزون بر ۱۰۰ هزار نفر نیز از خدمات غیرمستقیم مربیان در مساجد، حسینیه‌ها و محلات بهره‌مند شده‌اند.

پشتکوهی در پایان با تأکید بر جمعیت ۴۰۰ هزار نفری کودکان و نوجوانان استان خاطرنشان کرد: با وجود حمایت‌های استانداری، زیرساخت‌های فعلی متناسب با این جمعیت هدف نیست و ورود جامعه خیرین برای توسعه فضاهای فرهنگی ضروری است تا چتر کانون بر سر تمامی کودکان هرمزگان گسترده شود.

برچسب ها: کانون پروش فکری ، هرمزگان ، نشست خبری ، هفته ملی کودک
خبرهای مرتبط
ساخت فیلم‌های کوتاه و پویانمایی برای کودکان و نوجوانان استان سمنان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :
هدف ما تولید آثار فاخر سینمایی است
دنیا با لبخند کودکان زیباست
برگزاری ۶۰ برنامه به مناسبت هفته ملی کودک در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعزام کاروان «پیک لبخند» به مناطق کم‌برخوردار هرمزگان/ مطالبات کودکان به تصمیم‌گیران استان می‌رسد
آخرین اخبار
اعزام کاروان «پیک لبخند» به مناطق کم‌برخوردار هرمزگان/ مطالبات کودکان به تصمیم‌گیران استان می‌رسد
تردد حدود ۲۳ هزار نفر از مسیرهای دریایی و هوایی کیش