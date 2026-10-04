به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان - پروین پشتکوهی، با اشاره به جزئیات ویژه‌برنامه‌های هفته ملی کودک اظهار کرد: این برنامه‌ها با شعار «به پایان لبخند کودکان الفبای وطن» و با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره کودکان و نوجوانان شهید، از گلزار شهدای میناب آغاز می‌شود. اولویت اصلی ما در این هفته، گسترش خدمات فرهنگی به کودکان و نوجوانان مناطق کم‌برخوردار روستایی، جزایر و مناطق آسیب‌دیده از بحران‌ها است.

وی درباره اجرای طرح «پیک لبخند» گفت: مربیان کانون در قالب این کاروان به روستاها و جزایر اعزام می‌شوند تا فعالیت‌های فرهنگی و هنری را با مشارکت مستقیم خودِ بچه‌ها به اجرا درآورند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی افزود: از تمام دستگاه‌ها و تصمیم‌گیران استان خواسته‌ایم تا با آغاز هفته ملی کودک، حداقل یک «اقدام ماندگار» و اثرگذار را در حوزه کودک و نوجوان تعریف و اجرایی کنند.

پشتکوهی توجه به سلامت روان کودکان را اولویت اساسی دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط جامعه، بستری مجازی برای شنیدن بی‌واسطه صدای کودکان فراهم شده است تا خواسته‌ها و دیدگاه‌های خود را به‌صورت صوتی یا متنی ثبت کنند؛ داده‌های این بستر می‌تواند راهنمایی دقیق برای مسئولان در جهت تخصیص بودجه و اجرای اقدامات متناسب با نیاز بچه‌ها باشد.

وی با اشاره به نظرسنجی استانی گفت: در این پویش دو سؤال مطرح شد مبنی بر اینکه «دوست دارند چه چیزی را در شهر، روستا یا جزیره خود تغییر دهند؟» و «اگر مسئول بودند اولین اقدام‌شان برای کودکان چه بود؟». تاکنون یک‌هزار و ۳۳۸ نفر در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند و خروجی آن برای پیگیری و مطالبه‌گری دقیق در اختیار رسانه‌ها و صداوسیما قرار می‌گیرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با اشاره به رایگان بودن عضویت در مراکز کانون، اضافه کرد: هر عضو می‌تواند در هر نوبت تا هفت جلد کتاب امانت بگیرد؛ در حال حاضر ۳۸ هزار نفر عضو فعال مراکز ثابت هستند و افزون بر ۱۰۰ هزار نفر نیز از خدمات غیرمستقیم مربیان در مساجد، حسینیه‌ها و محلات بهره‌مند شده‌اند.

پشتکوهی در پایان با تأکید بر جمعیت ۴۰۰ هزار نفری کودکان و نوجوانان استان خاطرنشان کرد: با وجود حمایت‌های استانداری، زیرساخت‌های فعلی متناسب با این جمعیت هدف نیست و ورود جامعه خیرین برای توسعه فضاهای فرهنگی ضروری است تا چتر کانون بر سر تمامی کودکان هرمزگان گسترده شود.