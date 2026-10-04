باشگاه خبرنگاران جوان - حسین جمشیدی روز یکشنبه در کمیته ساماندهی مرز زمینی دوغارون افزود: در این حادثه که علت دقیق آن هنوز مشخص نشده و در دست بررسی است، ۹ دستگاه ناوگان سوخت افغانستانی دچار آتش‌سوزی شدند.

وی اظهار کرد: اطفاء کامل این آتش‌سوزی گسترده در همان ساعت های نخست با تلاش نیروهای آتش نشان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تایباد و پایانه مرزی دوغارون انجام شد.

فرماندار تایباد به حجم تردد ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در گذرگاه رسمی دوغارون اشاره و تصریح کرد: همه روزه افزون بر ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون در پارکینگ های مرز دوغارون و یا مناطق مختلف اقتصادی آن رفت و آمد دارند.

جمشیدی افزود: متاسفانه جای خالی اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل در مرز دوغارون با قدمتی بیش از ۱۰۷ ساله احساس می شود که با این حجم تردد، درصورت بروز هرگونه حادثه ای مدیریت آن با چالش روبه رو خواهد شد.

به گفته وی، تجهیزات فعلی در ۲ پارکینگ دولتی و بخش خصوصی دوغارون توان مقابله با حوادث به ویژه آتش سوزی را ندارند که ارتقا آنها ضرورت دارد، ساماندهی این فضاها در همه بخش ها از جمله افزایش درب های خروجی به منظور کاهش دامنه حوادث احتمالی باید در دستور کار مجموعه مدیرتی آنها باشد.

فرماندار تایباد بیان کرد: همه ساله دستکم وقوع یک فقره آتش سوزی در مرز به ثبت می رسد که با استفاده از ظرفیت آتش نشانی شهرستان تایباد و دوغارون با کمترین خسارت مدیریت می شود، بدون شک امکانات موجود در این منطقه توان مقابله با آتش سوزی گسترده را ندارد.

جمشیدی اضافه کرد: دوغارون یکی از مهمترین مناطق اقتصادی شرق کشور به شمار می رود که غافل شدن در این حوزه می تواند برای این مرز فاجعه به همراه داشته باشد.