معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با تأکید بر استمرار برنامه‌های مرتبط با شهدا، فعال شدن شوراهای شهرستانی، رسیدگی به مسائل خانواده‌های شهدا و ایثارگران و آماده‌سازی استان برای برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آرمان صالحی _علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان،در ادامه دومین نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان کردستان با تأکید بر ضرورت فعال شدن شوراهای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان‌ها گفت: این شوراها باید در همه شهرستان‌ها به‌صورت مستمر تشکیل جلسه دهند تا مسائل و دغدغه‌های حوزه ایثار و شهادت در سطح شهرستان‌ها نیز دنبال و برای آنها تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی مزار شهدای روستایی افزود: در این زمینه جلساتی با بنیاد شهید و دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد شد تا مزارهای نیازمند بازسازی شناسایی و در یک بازه زمانی مناسب ساماندهی شوند. همچنین مسائل مربوط به مسکن خانواده‌های شهدا و ایثارگران نیز باید با جدیت پیگیری شود.

ورمقانی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی در مسیر برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان اظهار کرد: یادواره‌های شهدا، اجلاسیه‌های شهرستانی و طرح سپاس باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد. همچنین برای نامگذاری پروژه‌های جدید عمرانی، راه‌ها، پل‌ها و طرح‌های بزرگ استان می‌توان از نام شهدا استفاده کرد تا نام و یاد این عزیزان در نقاط مختلف استان ماندگار شود.

سردار عسکری: کنگره شهدا نباید به یک برنامه مقطعی محدود شود

سردار حسن عسکری، جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان، با بیان اینکه کنگره شهدا تنها یک رویداد مقطعی نیست، گفت: برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید بعد از برگزاری کنگره نیز ادامه داشته باشد و یادواره‌های شهدا در شهرستان‌ها به شکل مستمر برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه‌ها و یادواره‌های مختلف در سطح استان افزود: این روند با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سپاه بیت‌المقدس در حال انجام است و برنامه‌ریزی شده تا پیش از برگزاری کنگره اصلی، یادواره‌های شهرستانی و سرکشی از خانواده‌های شهدا در قالب طرح سپاس دنبال شود.

عسکری همچنین بر توجه بیشتر به خانواده‌های شهدای رمضان و مسائل معیشتی و مسکن آنها تأکید کرد و گفت: برخی از این خانواده‌ها شرایط ویژه‌ای دارند و لازم است دستگاه‌های مختلف در کنار بنیاد شهید برای حل مشکلات آنها همکاری کنند. همچنین برای نامگذاری معابر و پروژه‌ها بهتر است از ظرفیت طرح‌ها و پروژه‌های جدید استفاده شود تا نام شهدا در نقاط مختلف استان ماندگار بماند.

ماموستا رستمی: فرهنگ ایثار باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود

ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج، نیز با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار نباید تنها به خانواده‌های شهدا و ایثارگران محدود شود، گفت: خدمت به مردم و کمک به نیازمندان از مهم‌ترین جلوه‌های ایثار است و باید این فرهنگ در میان همه اقشار جامعه گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به نقش ایثارگران و شهدا در دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی افزود: شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان الگوهای ایثار و فداکاری هستند و جامعه باید از این الگوها برای تربیت نسل مسئولیت‌پذیر و خدمتگزار استفاده کند.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه حمایت از خانواده‌های نیازمند نیز بخشی از فرهنگ ایثار است، اظهار کرد: برای پیشرفت جامعه باید ظرفیت‌های انسانی، علمی و اقتصادی کشور فعال شود و روحیه کار، تولید و خدمت به دیگران در جامعه تقویت شود.

برچسب ها: شهدا ، شهید ، ترویج فرهنگ شهادت ، کردستان ، سنندج
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