دریاچه گهر واقع در منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه، یکی از ارزشمندترین پهنه‌های آبی و زیست‌بوم‌های کوهستانی کشور، در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ رسماً در فهرست تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فرمان پور مدیر کل حفاظت محیطزیست لرستان بیان داشت : بر اساس اعلام رسمی دبیرخانه کنوانسیون رامسر، گهر به‌عنوان بیست‌وهشتمین سایت رامسر جمهوری اسلامی ایران و با شماره ۲۶۰۱ در فهرست جهانی این کنوانسیون قرار گرفته است. این ثبت، به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد اکولوژیک، تنوع زیستی، زیستگاه گونه‌های ارزشمند و اهمیت هیدرولوژیک دریاچه، یک رویداد مهم در حوزه محیط زیست کشور محسوب می‌شود. 

وی افزود :  ثبت دریاچه گهر در کنوانسیون رامسر، دومین ثبت جهانی مهم استان لرستان در حوزه میراث طبیعی و محیط زیست به شمار می‌آید و جایگاه استان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی حفاظت از طبیعت ارتقا می‌دهد.

این ثبت، علاوه بر افزایش اعتبار بین‌المللی لرستان، ظرفیت مهمی برای تقویت حفاظت از اکوسیستم گهر، توسعه گردشگری مسئولانه و طبیعت‌محور، جذب همکاری‌های تخصصی، ارتقای پایش و مدیریت هوشمند منطقه و معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کند.

منبع:روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

برچسب ها: گردشگری ، دریاچه گهر ، لرستان
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