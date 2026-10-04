باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فرمان پور مدیر کل حفاظت محیطزیست لرستان بیان داشت : بر اساس اعلام رسمی دبیرخانه کنوانسیون رامسر، گهر به‌عنوان بیست‌وهشتمین سایت رامسر جمهوری اسلامی ایران و با شماره ۲۶۰۱ در فهرست جهانی این کنوانسیون قرار گرفته است. این ثبت، به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد اکولوژیک، تنوع زیستی، زیستگاه گونه‌های ارزشمند و اهمیت هیدرولوژیک دریاچه، یک رویداد مهم در حوزه محیط زیست کشور محسوب می‌شود.

وی افزود : ثبت دریاچه گهر در کنوانسیون رامسر، دومین ثبت جهانی مهم استان لرستان در حوزه میراث طبیعی و محیط زیست به شمار می‌آید و جایگاه استان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی حفاظت از طبیعت ارتقا می‌دهد.

این ثبت، علاوه بر افزایش اعتبار بین‌المللی لرستان، ظرفیت مهمی برای تقویت حفاظت از اکوسیستم گهر، توسعه گردشگری مسئولانه و طبیعت‌محور، جذب همکاری‌های تخصصی، ارتقای پایش و مدیریت هوشمند منطقه و معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کند.

منبع:روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان