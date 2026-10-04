در آستانه فصل بارندگی‌ها و با هدف پیشگیری از مخاطرات پدیده‌های جوی، مانور میدانی مدیریت بحران با نظارت نهاد‌های نظارتی و حاکمیتی در محور رودخانه خشک (خرم‌رود) برگزار شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه فصل بارندگی‌ها و با هدف پیشگیری از مخاطرات پدیده‌های جوی، مانور میدانی مدیریت بحران با نظارت نهاد‌های نظارتی و حاکمیتی در محور رودخانه خشک (خرم‌رود) برگزار شد. 

در این برنامه علاوه بر ارزیابی ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها، جزئیات اختصاص ۶۰۰ پروژه خدمات شهری، اجرای ۵۰ کیلومتر شبکه دفع روان‌آب، هزینه‌کرد ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ایمن‌سازی رودخانه‌ها و رفع انسداد ۲۰ ساله در شمال‌غرب شیراز تشریح شد.

روح‌الله خوشبخت، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های فصلی و هشدار‌ها پیرامون پدیده ال‌نینو، از آغاز اقدامات پیشگیرانه از تیرماه خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای لایروبی، ایمن‌سازی دیواره‌ها و بهسازی مسیر رودخانه‌ها هزینه شده و بیش از ۲۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات عمرانی در این محور‌ها فعال بوده‌اند.

او با اشاره به پروژه‌های آب‌های سطحی گفت: در بودجه سال جاری، ۵۲ پروژه لوله‌گذاری کوچک و بزرگ در سطح مناطق طراحی و اجرا شده که بخش عمده آنها، از جمله طرح‌های قدوسی شرقی و غربی، تا پایان ماه جاری به بهره‌برداری کامل می‌رسند.

خوشبخت همچنین از آزادسازی ۳۰۰ متر از مسیر مسیل شمال‌غرب شیراز (انت‌های کشتی خجسته) پس از حدود ۲ دهه تصرف با همکاری شرکت آب منطقه‌ای خبر داد و تصریح کرد: چهار حوضه آبریز حساس شامل «سعدی»، «اکبرآباد و دروازه قرآن»، «تنگ قره‌پیری» و «محور شمال‌غرب» نیازمند مدیریت پیوسته است که مسیر مذکور برای افزایش آبگذری آماده‌سازی شد.

سهم یک‌سومی پروژه‌های تاب‌آوری و ۵۰ کیلومتر شبکه مهار آب

آرش فرج‌زاده، قائم‌مقام شهردار شیراز، با تأکید بر سیاست توسعه متوازن کالبدی در ۱۲ منطقه شهری گفت: از مجموع ۱۸۰۰ ریزپروژه عمرانی مصوب، ۶۰۰ پروژه (یک‌سوم کل برنامه‌ها) مستقیماً به حوزه خدمات شهری، مهار سیلاب و افزایش تاب‌آوری اختصاص یافته است.

او با اشاره به لایروبی و دیواره‌سازی گفت: بیش از ۴۰ کیلومتر از بستر و حوضه‌های آبریز رودخانه خرم‌رود و رودخانه‌های نهر اعظم، تنگ سرخ و چنارراهدار بهسازی و لایروبی شده و افزون بر ۵۰ کیلومتر شبکه هدایت و دفع آب‌های سطحی نیز در سطح معابر شهری پیاده‌سازی شده است.

غلامرضا غلامی، جانشین استاندار در ستاد مدیریت بحران و مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، با تمجید از تبدیل بستر خرم‌رود به کارگاه عمرانی پیشگیرانه، اعلام کرد: این تمرین میدانی با هدایت فرمانداری شیراز و پایش دقیق ۵ نهاد تخصصی و نظارتی شامل اداره‌کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات فراجا، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به اجرا درآمد.

او گفت: در این برنامه، سطح آمادگی، آمار نیروی انسانی و مشخصات ناوگان امدادی ۱۶۰ دستگاه اجرایی مستقر در شهرستان شیراز مورد سنجش و ارزیابی نهایی قرار گرفت.

مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به اینکه خرم‌رود شریان اصلی تخلیه روان‌آب‌ها در بحران‌هاست، تأکید کرد: تجربه مهار موفقیت‌آمیز سیلاب سال گذشته نشان داد که آماده‌سازی مستمر و میدانی پیش از آغاز بارندگی‌ها، اصلی‌ترین عامل جلوگیری از حوادث است. 

او گفت: مانور امروز صرفاً یک نمایش نمادین نبود، بلکه تمرینی عملیاتی برای سنجش تجهیزات و ارتقای هماهنگی دستگاه‌های برون‌سازمانی با مجموعه شهرداری به شمار می‌رود.

در قالب نود و یکمین مرحله جهش عمرانی شهرداری شیراز، پروژه‌های تثبیت و ساماندهی مسیل‌ها در ارتفاعات مناطق ۱، ۶، ۷ و ۹، طرح‌های محرومیت‌زدایی و آبخیزداری خیابان زراعت‌پیشه شبکه‌های انتقال آب در مناطق مختلف رسماً به بهره‌برداری رسید.

این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس، امنیت و شهرداری شیراز پایان یافت.

منبع: شهرداری شیراز 

برچسب ها: شهرداری شیراز ، رودخانه ، خرم رود ، سیلاب ، بارش‌های فصلی
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