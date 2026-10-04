باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی خطاب به سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «هفته فراجا» در سالی فرا می‌رسد که ملت ایران آزمون‌های امنیتی و نظامی بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته است. تجربه جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه آمریکایی- صهیونیستی و کودتای دی ۱۴۰۴ ثابت کرد، میدان نبرد امروز صرفاً خط مقدم موشکی نیست؛ خیابان، ذهن مردم و تاب‌آوری اجتماعی میدان اصلی تقابل است.

وی تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن با خطای محاسباتی به دنبال تسلیم و تجزیه بود، اما هوشیاری فراجا در پایش صحنه داخلی، با بهره‌گیری از مشارکت و هم افزایی بسیج مردمی و سایر نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی توطئه را خنثی کرد. در ۱۸ و ۱۹ دی، کودتاگران و عناصر مسلح وابسته به سرویس‌های بیگانه به فرمانداری‌ها و مراکز انتظامی حمله کردند؛ اما فراجا با هوشمندی، فداکاری و ایستادگی مثال زدنی، خط مقدم امنیت ملی را در نظم عمومی و ثبات محلات تثبیت کرد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیام خود با بیان اینکه یادآوری برخی دستاورد‌ها در این صحنه خطیر و پرمخاطره، گویای عظمت مجاهدت‌های فراجا است، نوشت: کاهش بیش از ۶۰ درصدی شرارت، دستگیری بیش از ۸۵ درصد اراذل نشان‌دار و انسداد هزاران نشانگاه فعال در جنگ شناختی و ... بیانگر این حقیقت است که پیروزی در جنگ ۴۰ روزه و نبرد‌های پس از آن تا به امروز، بدون امنیت درونی ممکن نبود و فراجا با حضور مداوم و مستحکم خود، دیوار اعتماد عمومی را حفظ کرد.

در این پیام آمده است: بی‌تردید در شرایطی که دشمن شکست‌خورده در میدان، امروز بر جنگ شناختی متمرکز شده است، فراجا نه تنها ضابط قانون، بلکه سپر بصیرت‌افزایی و صیانت از سرمایه اجتماعی است. عملکرد درخشان آن در بیش از ۲۱۰ شب حماسه-آفرینی ملت مبعوث شده ایران در پهنه میهن اسلامی، الگویی از امنیت مردم‌پایه را ثبت کرد.

سرلشکر عبداللهی با گرامیداشت یاد و نام شهدای فراجا در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و کودتای آمریکایی- صهیونیستی دی ماه و صیانت از مرز‌های کشور و تبریک این ایام خجسته، از فرماندهان و کارکنان این فرماندهی که در تقاطع جنگ سخت، نرم و شناختی ایستاده‌اند، صمیمانه قدردانی کرد.

وی در پایان پیام خود نوشت: با آرزوی دوام توفیق و سربلندی یکایک مجاهدان فراجا، تأکید می‌کنم تداوم راهبرد پلیس تراز انقلاب، حرفه‌ای و مدرن در سایه کاربست اندیشه و میراث فکری معمار کبیر انقلاب و قائد شهید امت و تدابیر فرمانده معظم کل قوا امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، ضامن عبور از پیچ تاریخی بزرگ امروز است.