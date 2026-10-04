شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز شهادت سیدهاشم صفی الدین رئیس اجرایی حزب الله لبنان اعلام کرد: امروز، خون شهدای مقاومت، پرده از چهره واقعی رژیم صهیونیستی و حامیان جنایات آن کنار زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طی بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالروز شهادت سیدهاشم صفی الدین رئیس اجرایی حزب الله لبنان نوشت: شهادت در مکتب اسلام، پایان حیات مجاهد نیست؛ آغاز جاودانگی او و امتداد راهی است که با ایمان و ایثار گشوده شده است. تاریخ مقاومت، سرشار از مردانی است که در هنگامه طوفان‌ها، قامت به بلندای ایمان برافراشتند و با نثار جان خویش، عزت و آزادگی را معنا کردند؛ مردانی که رفتند تا پرچم حق بر زمین نماند و چراغ مقاومت در تاریکی ظلم و اشغال خاموش نشود.

این شورا افزود: سالروز شهادت سید هاشم صفی‌الدین، مجاهد نستوه و رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان، یادآور نام مردی است که عمر خویش را در مسیر مقاومت و دفاع از آرمان‌های مورد اعتقادش سپری کرد و سرانجام به کاروان شهدای این مسیر پیوست. شهادت او، برگ دیگری بر دفتر خونین جنایات رژیم صهیونیستی افزود؛ رژیمی که با تکیه بر ترور و تجاوز می‌کوشد اراده ملت‌های منطقه را درهم بشکند، غافل از آنکه اندیشه‌ای که با خون شهید آبیاری شده باشد، با ترور خاموش نمی‌شود.

در ادامه بیانیه آمده است: شهید صفی‌الدین از نسلی بود که به دشمن آموخت میدان مقاومت، میدان عقب‌نشینی و تسلیم نیست. مقاومت با شهادت یک فرمانده متوقف نمی‌شود؛ بلکه خون شهید، عزم‌ها را استوارتر، صفوف را فشرده‌تر و پرچم مبارزه را برافراشته‌تر می‌کند. دشمن اگر گمان می‌کند با حذف چهره‌های مقاومت می‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد، از یک حقیقت بزرگ غافل است؛ مکتب مقاومت به اشخاص محدود نیست؛ ریشه در ایمان، عزت، آزادی‌خواهی و اراده ملت‌هایی دارد که تسلیم زور و اشغالگری نخواهند شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تاکید کرد: امروز، خون شهدای مقاومت، پرده از چهره واقعی رژیم صهیونیستی و حامیان جنایات آن کنار زده است. جنایت، ترور و تجاوز، هرگز نمی‌تواند حقیقت را به حاشیه براند و فریاد مظلومیت ملت‌های منطقه را خاموش کند. قدرت حقیقی در منطق مقاومت، نه در سلاح و هیاهوی قدرت‌های استکباری، بلکه در ایمان انسان‌هایی است که برای دفاع از کرامت و آزادی، از جان خویش می‌گذرند.

این شورا اضافه کرد: بی‌تردید، نام و یاد سید هاشم صفی‌الدین در زمره نام‌های ماندگار مجاهدانی خواهد بود که شهادتشان، نه نقطه پایان، بلکه آغاز فصل تازه‌ای از بیداری و ایستادگی است. پیکر شهید بر زمین می‌آرامد، اما آرمان او در جان نسل‌ها به حرکت درمی‌آید؛ فرمانده می‌رود، اما پرچم بر زمین نمی‌ماند؛ و خون شهید، مسیر آینده را با جوهر سرخ خویش ترسیم می‌کند.

سیدهاشم صفی‌الدین سال ۱۹۶۴ در شهرک دیر قانون النهر در جنوب لبنان در یک خانواده سرشناس و با نفوذ اجتماعی متولد شد. وی از زمان تأسیس جنبش حزب‌الله در سال ۱۹۸۲ به این جنبش پیوست و از سال ۱۹۹۲ ریاست شورای اجرایی آن را برعهده گرفت و از این رو بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حزب‌الله نظارت داشت.

او یکی از هفت عضو شورای مشورتی و تصمیم‌گیری حزب‌الله بود. صفی‌الدین سال ۱۹۹۸ عضو شورای مشورتی حزب‌الله شد و پس از آن به ریاست شورای اجرایی این جنبش ارتقا یافت و سال ۱۹۹۸ به مرد شماره ۲ حزب‌الله تبدیل شد و سپس، ریاست شورای جهادی (بالاترین نهاد نظامی حزب‌الله) را برعهده گرفت. صفی‌الدین نوامبر ۲۰۱۰ نیز به عنوان فرمانده نظامی منطقه جنوب تعیین شد.