رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: وقوع حریق در پاساژ خلیج‌فارس عسلویه پنج مصدوم برجا گذاشت که چهار نفر از آنان برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا حاجیونی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از وقوع حریق در پاساژ خلیج‌فارس عسلویه، نیروهای اورژانس در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات لازم برای ارزیابی وضعیت و ارائه خدمات درمانی به مصدومان را انجام دادند.

وی افزود: در این حادثه تاکنون پنج نفر مصدوم شده‌اند که چهار نفر از آنان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: عملیات مهار حریق توسط نیروهای آتش‌نشانی در حال انجام است و نیروهای اورژانس و ناوگان عملیاتی نیز در منطقه در آماده‌باش کامل قرار دارند.

حاجیونی گفت: وضعیت مصدومان و روند ارائه خدمات درمانی از سوی نیروهای اورژانس در حال پیگیری است و اطلاعات تکمیلی پس از مشخص شدن جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.

برچسب ها: آتش سوزی ، آتش نشانی
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