سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) از اصابت یک «شیء ناشناس» به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس اعلام UKMTO، فرمانده نفتکش گزارش داده است که این کشتی در تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و اتاق موتور آن آسیب دیده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تمامی اعضای خدمه در امنیت به سر می‌برند و این حادثه تاکنون هیچ پیامد زیست‌محیطی به همراه نداشته است.

این حادثه در حالی رخ داده است که کشتی‌های تجاری همچنان در تنگه راهبردی هرمز هدف حملات قرار می‌گیرند؛ تنگه‌ای حیاتی برای انتقال انرژی که کشور‌های حاشیه خلیج فارس از مسیر آن تلاش می‌کنند محموله‌های انرژی را به بازار‌های جهانی ارسال کنند.

منبع: الجزیره