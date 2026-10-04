رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برداشت محصول سیب‌زمینی از سطح سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان آغاز شد و به زودی با تامین کامل این محصول در بازار استان روبرو خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید جعفری روز یکشنبه با اشاره به پایان دوره رشد محصول و شرایط مطلوب اقلیمی در مناطق کشت افزود: بر اساس برآوردهای کارشناسان زراعت، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۲۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی با اشاره به اهمیت این محصول در سبد غذایی خانوار و امنیت غذایی استان خراسان رضوی بیان کرد: با بهره‌گیری از ارقام اصلاح‌شده و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری که توسط کشاورزان پیشرو استان پیاده‌سازی شده، محصول امسال از کیفیت مطلوبی برخوردار است و امیدواریم نقش موثری در تنظیم بازار و کاهش نوسانات قیمتی ایفا کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی همچنین بر نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی بر مراحل برداشت و حمل‌ونقل محصول تاکید کرد و ادامه داد: گروه های فنی سازمان در تمام مراحل برداشت در کنار بهره‌برداران حضور دارند تا ضمن ارائه مشاوره‌های لازم، از ضایعات محصول جلوگیری کرده و زنجیره تامین تا رسیدن به دست مصرف‌کننده با کمترین چالش انجام شود.

جعفری از تلاش تمامی کشاورزان، کارشناسان و دست‌اندرکاران در حوزه کشت سیب زمینی قدردانی و اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تمام توان خود را برای تسهیل فرآیند عرضه محصول به بازار به کار خواهد بست و ورود سیب زمینی تولید استان قطعا در کاهش قیمت آن برای مصرف کننده تاثیرگذار است.

برچسب ها: برداشت سیب زمینی ، قیمت سیب زمینی
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