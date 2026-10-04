مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بر رعایت اصول فنی در کشت نخودفرنگی علوفه‌ای با هدف تولید و تکثیر بذر تأکید کرد و گفت: توجه به الزامات فنی از مرحله آماده‌سازی زمین تا کشت، نقش مهمی در دستیابی به مزارع بذری مطلوب دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدیفرزاد مرادی اظهار کرد: با توجه به هدف تولید و تکثیر بذر نخودفرنگی علوفه‌ای، رعایت اصول فنی در زمان آماده‌سازی و کشت مزارع ضروری است و بهره‌گیری از روش‌های مناسب می‌تواند به افزایش کیفیت و موفقیت تولید بذر کمک کند.

وی افزود: برای کشت این محصول، مصرف حدود ۵۰ کیلوگرم اوره، ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم کود فسفاته و ۳۰ کیلوگرم کود پتاسه در هکتار به عنوان کود پایه توصیه می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اهمیت رعایت عمق مناسب کاشت، گفت: عمق مطلوب کاشت نخودفرنگی علوفه‌ای بین سه تا ۶ سانتی‌متر است و این میزان نباید از ۶ سانتی‌متر بیشتر شود.

مرادی میزان بذر مصرفی مناسب را ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار اعلام کرد و افزود: رعایت فاصله ردیف‌ها به میزان ۱۷.۵ تا ۲۰ سانتی‌متر نیز از دیگر نکات فنی مورد توجه در کشت این محصول است.

وی ادامه داد: استفاده از روش‌های کشاورزی حفاظتی و کم‌خاک‌ورزی و همچنین بهره‌گیری از بذرکار‌های کشت مستقیم، از شیوه‌های مناسب برای کشت نخودفرنگی علوفه‌ای به شمار می‌رود و می‌تواند در مدیریت بهتر خاک و اجرای اصولی عملیات کشت مؤثر باشد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان تأکید کرد: رعایت دقیق دستورالعمل‌های فنی و استفاده از روش‌های مناسب کشت، زمینه را برای تولید بذر با کیفیت و توسعه کشت نخودفرنگی علوفه‌ای در استان فراهم می‌کند.

برچسب ها: کردستان ، جهادکشاورزی کردستان ، کاشت نخود فرنگی
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