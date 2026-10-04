معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برای کاهش آسیب کودکان در جامعه باید فرهنگ سازی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - رضا شروین بدو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق‌تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان گفت: برای کاهش آسیب‌ در بین کودکان، فرهنگ سازی لازم است؛ رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و تبدیل رفتار‌های ایمن به یک هنجار اجتماعی ایفا کنند.

به گفته وی، زمانی بستن کمربند ایمنی در جامعه چندان مرسوم نبود، اما با آموزش و فرهنگ‌سازی به یک رفتار عمومی تبدیل شده است.

شروین بدو تأکید کرد: کودکان نباید در صندلی جلو خودرو بنشینند و در صورت قرار گرفتن در صندلی عقب نیز باید متناسب با سن و شرایط جسمی از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنند.

این متخصص مغز و اعصاب کودکان با اشاره به خطر کیسه هوا برای کودکان تصریح کرد: اگر کودک برای مدت کوتاهی در صندلی جلو قرار بگیرد، باید از تجهیزات ایمنی به شکل صحیح استفاده کند؛ عملکرد کیسه هوا می‌تواند برای کودک خطرناک باشد.

شروین بدو بیان کرد: ما شاهد آسیب دیدن کودکان در حوادث مختلف هستیم؛ آسیب‌های ناشی از جنگ بار دیگری بر مشکلات کودکان تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: آموزش، فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای پیشگیری از این آسیب‌ها باید با جدیت دنبال شود.