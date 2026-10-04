باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در جمع مدیرکل و روسای ادارات اجرایی اوقاف و امور خیریه مازندران که در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نوشهر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت معرفی دستاورد‌ها و خدمات وقف به جامعه، گفت: دستاورد‌ها و خدمات وقف باید بیش از پیش به مردم معرفی شود؛ چراکه هرچه مردم برکات موقوفات را بیشتر در جامعه لمس کنند، انگیزه و رغبت آنان برای انجام وقف افزایش خواهد یافت.

او با بیان اینکه واقفان خیراندیش با نگاه به آینده اقدام به وقف کرده‌اند، افزود: واقفان انسان‌های آینده‌نگری هستند که با وقف، خود را برای همیشه زنده نگه داشته‌اند و برکات کار خیر آنان در طول زمان در جامعه جاری است و به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در جامعه اسلامی ایران، گفت: ملت ایران اسلامی بر سر سفره امام حسین (ع) نشسته‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند ملتی را که امام حسین (ع) دارد شکست دهد.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات برای کمک به اقتصاد کشور

خاموشی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های وقف برای حمایت از جامعه، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور باید با کمک موقوفات به دولت کمک کنیم؛ وقف می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، معیشتی، مذهبی و سایر عرصه‌ها، یاری‌رسان دولت و نظام باشد.

او همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی مردم و ضرورت حمایت از خانوار‌ها، افزود: شرایط اقتصادی مردم سخت است و بر همین اساس امسال هیچ‌گونه افزایش اجاره‌بهای منازل مسکونی موقوفات در کشور نخواهیم داشت و با ثابت نگه داشتن قیمت اجاره‌بها، در کنار مردم خواهیم بود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به میزان اجرای نیات موقوفات در کشور، گفت: سال گذشته ۶ همت از عواید موقوفات در استان‌ها، شهر‌ها و روستا‌های کشور در مسیر اجرای نیات موقوفات هزینه شد و امسال با تلاش کارکنان اوقاف، این رقم را به ۸.۵ همت خواهیم رساند.

اجرای دقیق نیات موقوفات و تقویت نقش بقاع متبرکه

خاموشی بر ضرورت دقت در اجرای نیات واقفان تأکید کرد و گفت: در اجرای نیات موقوفات باید دقیق عمل کنیم و تلاش شود بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان به پایگاه اجرای نیات موقوفات تبدیل شوند تا مردم آثار و برکات وقف را به‌صورت ملموس مشاهده کنند.

او با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی رقبات موقوفات، افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که با بهینه‌سازی رقبات، درآمد موقوفات در کشور افزایش یابد. لازم است با بررسی‌های علمی و کارشناسی مشخص کنیم اجرای چه پروژه‌هایی در اراضی وقفی می‌تواند عواید بیشتری برای موقوفات ایجاد کند.

حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان برای کاهش هزینه‌های درمان

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نقش وقف در حوزه سلامت و درمان، گفت: درمان و سلامت مردم با کمک موقوفات و همچنین حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان رونق گرفته است و سازمان اوقاف با حمایت از طرح‌های علمی و دانش‌بنیان به دنبال کاهش هزینه‌های درمانی مردم است.

خاموشی همچنین موقوفات روستایی را ظرفیتی مهم برای توسعه تولید و اشتغال دانست و افزود: وجود موقوفات در روستا‌ها ظرفیت مناسبی برای مولدسازی و ایجاد اشتغال برای روستاییان است و با بهره‌گیری از این ظرفیت، هم شاهد افزایش تولید در کشور خواهیم بود و هم عواید موقوفات افزایش پیدا می‌کند.

تأکید مدیرکل اوقاف مازندران بر توسعه کشاورزی در اراضی موقوفات

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در ادامه این نشست، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اراضی وقفی استان در حوزه کشاورزی، گفت: کشاورزی در اراضی وقفی استان به یکی از موضوعات مهم اداره‌کل اوقاف مازندران تبدیل شده است و به دنبال اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید محصولات کشاورزی هستیم.

او افزود: تنوع تولید محصولات کشاورزی در اراضی موقوفات استان مازندران بالاست و در کنار اشتغال‌زایی، به دنبال افزایش تولید و افزایش درآمد موقوفات هستیم تا در نهایت بتوانیم نیات واقفان را به شکل گسترده‌تر و مطلوب‌تری اجرا کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به اقدامات این اداره‌کل در حوزه درمان و سلامت نیز گفت: اوقاف مازندران به موضوع درمان مردم نیز ورود پیدا کرده و با استفاده از ظرفیت موقوفات، شاهد کمک به ترخیص بیماران نیازمند و همچنین خرید تجهیزات درمانی برای بیمارستان‌ها هستیم.

حیدری جناسمی در پایان گفت: توسعه سرمایه‌گذاری در موقوفات، افزایش بهره‌وری اراضی و رقبات و هدایت درآمد‌های حاصل از آن به سمت اجرای نیات واقفان، می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات بیشتر به مردم و تقویت نقش وقف در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، درمانی و فرهنگی جامعه باشد.

همچنین رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور در کنار کارشناسان اداره اوقاف و امور خیریه نوشهر از نزدیک در جریان پاسخگویی به مردم و فعالیت امنا موقوفات قرار گرفت.

منبع:روابط عمومی اوقاف مازندران