باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۲ مهر شاخص کل بورس با کاهش ۲۴ هزار و ۷۸۹ واحد در سطح ۷ میلیون و ۷۸۳ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و تاپیکو سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تابان، تاصیکو و فملی سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۵ هزار و ۴۵۳ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۳ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین، شیمیایی و کانه فلزی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

تاصیکو، فملی و اهرم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، ذوب، وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.