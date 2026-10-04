در جریان معاملات امروز ۱۲ مهر شاخص کل بورس با کاهش ۲۴ هزار و ۷۸۹ واحد در سطح ۷ میلیون و ۷۸۳ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۲ مهر شاخص کل بورس با کاهش ۲۴ هزار و ۷۸۹ واحد در سطح ۷ میلیون و ۷۸۳ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و تاپیکو سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تابان، تاصیکو و فملی سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۵ هزار و ۴۵۳ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۳ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین، شیمیایی و کانه فلزی  در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

تاصیکو، فملی و اهرم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، ذوب، وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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