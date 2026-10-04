باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی با گرامیداشت هفته انتظامی و با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت هموطنان همواره راهگشا و مفید فایده است، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هدف ارتقای سطح همکاری عمومی و افزایش آگاهی شهروندان و ایجاد تسهیل در ارتباط هموطنان در هفته انتظامی سال جاری به طور رسمی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان است.

وی افزود: شماره تلفن ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به تازگی به شماره ۳۰۱۱۰ تغییر پیدا کرده است و این تغییر شماره به منظور ایجاد سهولت هر چه بیشتر در تماس و ارتباط مردم با این ستاد خبری است.

سردار رحیمی افزود: این ستاد خبری به منظور دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مردمی در راستای مقابله و مبارزه با انواع جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان در سراسر کشور است.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه راه اندازی ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به‌منظور تسریع روند شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی در کشور است، ادامه داد: هموطنان می‌توانند اطلاعات و گزارش‌های خود را در زمینه مفاسد و جرایم اقتصادی از قبیل احتکار، زمین‌خواری، پولشویی، رشا و ارتشا، قاچاق کالا و ارز را از طریق تماس با شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس