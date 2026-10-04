باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، در واکنش به انتقادات علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران، از اظهارات ابوظبی در سازمان ملل درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، مدعی شد انتقادات مطرح‌شده «موضعی سیاسی» است.

قرقاش در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با تکرار ادعا‌های امارات درباره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، گفت ابوظبی بر اسناد و مستنداتی که به ادعای او حقوق این کشور را اثبات می‌کند، استناد دارد.

وی همچنین مدعی شد رویکرد امارات، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوع از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه یا ارجاع آن به دیوان بین‌المللی دادگستری است و این کشور به گفته وی، پیگیری مطالبات خود را ادامه خواهد داد.

در مقابل، علی‌اکبر ولایتی روز گذشته در واکنش به مواضع ابوظبی تاکید کرد که جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، جزایری ایرانی هستند و ایرانی باقی خواهند ماند.

ولایتی با اشاره به پیشینه تاریخی و اسناد مربوط به این جزایر، تاکید کرد تغییر نام یا صدور بیانیه در مجامع بین‌المللی نمی‌تواند واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی را تغییر دهد.

وی همچنین با انتقاد از رویکرد امارات در قبال رژیم صهیونیستی، پذیرایی اخیر از بنیامین نتانیاهو و همزمان طرح ادعا‌هایی درباره «حقوق اعراب» و «همبستگی اسلامی» را متناقض دانست.

مشاور ارشد رهبر ایران همچنین هشدار داد تجربه تحولات منطقه نشان داده است که اتکا به حمایت و امنیت خارجی، راهکاری پایدار برای تأمین امنیت کشور‌های منطقه نیست.

موضع جمهوری اسلامی ایران همواره بر ایرانی بودن جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و رد هرگونه ادعای ارضی نسبت به این جزایر استوار بوده است.

منبع: سی ان ان عربی