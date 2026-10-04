مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در واکنش به اظهارات علی‌اکبر ولایتی درباره مواضع ابوظبی در سازمان ملل، بار دیگر ادعا‌های این کشور درباره جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، در واکنش به انتقادات علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران، از اظهارات ابوظبی در سازمان ملل درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، مدعی شد انتقادات مطرح‌شده «موضعی سیاسی» است.

قرقاش در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با تکرار ادعا‌های امارات درباره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، گفت ابوظبی بر اسناد و مستنداتی که به ادعای او حقوق این کشور را اثبات می‌کند، استناد دارد.

وی همچنین مدعی شد رویکرد امارات، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوع از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه یا ارجاع آن به دیوان بین‌المللی دادگستری است و این کشور به گفته وی، پیگیری مطالبات خود را ادامه خواهد داد.

در مقابل، علی‌اکبر ولایتی روز گذشته در واکنش به مواضع ابوظبی تاکید کرد که جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، جزایری ایرانی هستند و ایرانی باقی خواهند ماند. 

ولایتی با اشاره به پیشینه تاریخی و اسناد مربوط به این جزایر، تاکید کرد تغییر نام یا صدور بیانیه در مجامع بین‌المللی نمی‌تواند واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی را تغییر دهد.

وی همچنین با انتقاد از رویکرد امارات در قبال رژیم صهیونیستی، پذیرایی اخیر از بنیامین نتانیاهو و همزمان طرح ادعا‌هایی درباره «حقوق اعراب» و «همبستگی اسلامی» را متناقض دانست.

مشاور ارشد رهبر ایران همچنین هشدار داد تجربه تحولات منطقه نشان داده است که اتکا به حمایت و امنیت خارجی، راهکاری پایدار برای تأمین امنیت کشور‌های منطقه نیست.

موضع جمهوری اسلامی ایران همواره بر ایرانی بودن جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و رد هرگونه ادعای ارضی نسبت به این جزایر استوار بوده است.

منبع: سی ان ان عربی

برچسب ها: انور قرقاش ، جزایر سه گانه ایرانی
خبرهای مرتبط
امارات: امیدواریم تفاهم‌نامه آمریکا و ایران «صفحه جنگ را ورق بزند»
قرقاش: وضعیت نه جنگ و نه صلح نمی‌تواند یک راه حل پایدار باشد
قرقاش: منطقه نمی‌تواند در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باقی بماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
این امارات باید سر جایش نشانده شود
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
خدایا چی میشه بحرین و امارات بشن استان های ایران عزیز خدااااااا…
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
باید طوری این امارات و کویت و بحرین رو در هم کوبید که اسم ایران دوست داریم رو روزی هزار بار تکرار کنند. نباید با ملایمت با اینها برخورد کنیم چون پرروتر میشن
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
شیخ نشینک خیلی داری میری رو اعصاب
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
ابوموسی نه بوموسی
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
حالا هر چی ایران کشور هزار ملته
احتمال اعدام فرد مهاجم در پرواز فلای‌دبی
واشنگتن در دوراهی یمن؛ چرا ترامپ از باز کردن جبهه‌ای تازه علیه انصارالله پرهیز می‌کند؟
کریس مورفی: توافق با ایران امکان‌پذیر است
آکسیوس: آمریکا فعلاً وارد جنگ عربستان علیه یمن نمی‌شود
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت یک عضو حماس در جنوب غزه
چراغ سبز کی‌یف به مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و روسیه
دولت مستعفی یمن از آغاز عملیات گسترده علیه انصارالله خبر داد
حادثه دریایی در سواحل یمن
کاتز دستور بستن گذرگاه‌ها به غزه و کرانه باختری را صادر کرد
تداوم اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ ۵۰۰ دبیرستان تعطیل می‌شود
آخرین اخبار
حادثه دریایی در سواحل یمن
کریس مورفی: توافق با ایران امکان‌پذیر است
روسیه دو کشتی حامل تجهیزات نظامی برای اوکراین را هدف قرار داد
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت یک عضو حماس در جنوب غزه
آکسیوس: آمریکا فعلاً وارد جنگ عربستان علیه یمن نمی‌شود
احتمال اعدام فرد مهاجم در پرواز فلای‌دبی
چراغ سبز کی‌یف به مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و روسیه
تداوم اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ ۵۰۰ دبیرستان تعطیل می‌شود
دولت مستعفی یمن از آغاز عملیات گسترده علیه انصارالله خبر داد
برگزاری انتخابات سراسری در برزیل؛ رقابت لولا و بولسونارو برای ریاست‌جمهوری
کرملین: اوکراین به مذاکره با روسیه نزدیک‌تر نشده است
کاتز دستور بستن گذرگاه‌ها به غزه و کرانه باختری را صادر کرد
واشنگتن در دوراهی یمن؛ چرا ترامپ از باز کردن جبهه‌ای تازه علیه انصارالله پرهیز می‌کند؟
یاوه گویی مقام اماراتی درباره جزایر سه گانه
یک کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت
نظام درمانی غزه در محاصره کمبودها
ژاپن در پی قتل یک زن اوکیناوایی؛ به آمریکا اعتراض رسمی کرد
سفر غافلگیرکننده صدراعظم آلمان به کی‌یف؛ وعده برلین برای ارسال هزار رهگیر پهپاد
تحرکات دیپلماتیک قطر برای نزدیک‌کردن مواضع ایران و آمریکا
دیمیتریف: اروپا برای عبور از زمستان به انرژی روسیه نیاز دارد
هزینه نظامی اوکراین در ۲۰۲۷ از درآمدهای این کشور فراتر می‌رود
کره شمالی موشک هایپرسونتیک آزمایش کرد
ادعای ترامپ: درباره ایران تصمیم مهمی دارم