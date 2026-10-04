تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم رضوی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0639\u062a \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u06a9\u062a\u06cc\u0628\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u061b \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0642\u0634 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0648 \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0628\u0647 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u062d\u0631\u0645 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n