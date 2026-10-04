باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم رضوی + فیلم

کتیبه جدید مزین به تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم مطهر امام رضا (ع) نصب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایوان ساعت حرم مطهر امام رضا (ع) میزبان کتیبه جدیدی با تصویر رهبر شهید انقلاب شده است؛ تصویری که بر دیواره این ایوان نقش بسته و جلوه‌ای متفاوت به فضای حرم رضوی بخشیده است.

 

مطالب مرتبط
تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم رضوی + فیلم
young journalists club

میراث ماندگار؛ از ذلت تا اقتدار به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم

تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم رضوی + فیلم
young journalists club

تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم

تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم رضوی + فیلم
young journalists club

توصیه ای از رهبر شهید انقلاب که مسیر خواهر شهید را تغییر داد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 خشونت عریان پلیس علیه دانش‌آموزان در فرانسه؛ تصاویری که جهان را فراگرفت! + فیلم
۱۸۱۷

 خشونت عریان پلیس علیه دانش‌آموزان در فرانسه؛ تصاویری که جهان را فراگرفت! + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha