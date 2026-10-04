باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «گزارش ۵» از اواسط شهریور با گزارش‌هایی درباره آماده‌سازی مدارس، حال‌وهوای بازار لوازم‌التحریر و افتتاح نمایشگاه «ایران‌نوشت» با حضور مهدی کلانتری، دبیر اجرایی دوازدهمین نمایشگاه ایران‌نوشت، آغاز شد.

همچنین رزمایش «الفبای آبشار» برای ارسال سه هزار بسته نوشت‌افزار به مناطق کم‌برخوردار، با حضور فاطمه چوپانی، معاون اجرایی بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها؛ حسین خوش‌اقبال، فرماندار تهران؛ و محمدصادق کریمی‌کیا، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، پوشش داده شد. علاوه بر این، دو گزارش ویژه به معرفی شهیده‌های دانش‌آموز مهسا اکبری و آوین امیرکاشانی و گفت‌و‌گو با خانواده و معلمان آنان اختصاص یافت.

این برنامه در ادامه با چهار گزارش مستند، حماسه ایستادگی ملت ایران در چهارراه ولیعصر (عج) تهران را نیز پوشش داد.

برنامه «تهران ۲۰» نیز در چهار گفت‌وگوی تخصصی، میزبان مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران؛ سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رییس پلیس راهور تهران بزرگ؛ یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران؛ سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش؛ مسعود سلیم‌جوهری، معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ علی خموشی، معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران؛ رضا حشمتی، قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه؛ و علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بود.

محور‌های اصلی این گفت‌و‌گو‌ها شامل نظارت بر شهریه مدارس غیرانتفاعی، ساماندهی سرویس مدارس، ایمنی و نوسازی مدارس فرسوده، پیگیری آموزش حضوری پس از وقفه‌های سال گذشته، تعامل خانواده‌ها با آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در آموزش، اقدامات ویژه سازمان مدیریت بحران برای ایمنی ساختمان‌های مدارس، ساماندهی سرویس مدارس از ثبت‌نام تا نظارت، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و کاهش صف انتظار، کاهش زمان انتظار در مترو، بررسی رایگان‌سازی خدمات مترو و اتوبوسرانی، آمادگی پلیس راهور برای مهرماه، طرح‌های پیشگیرانه برای ایمنی ترافیک، مشارکت شهروندان در آرامش ترافیکی، و طرح تشدید برخورد با خودرو‌های فرسوده و دودزا بود.

در همین حال، برنامه‌های «درشهر» و «دراستان» نیز با حضور محسن گلستانی، رییس اتحادیه صنف نوشت‌افزار تهران، و حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران، در گزارشی از وضعیت بازار نوشت‌افزار، روند قیمت‌گذاری لوازم‌التحریر، تنوع محصولات داخلی و استقبال خانواده‌ها از خرید نوشت‌افزار ایرانی را بررسی کردند و کارشناسان حاضر با اشاره به افزایش تقاضا در آستانه مهرماه، بر لزوم نظارت بر بازار و جلوگیری از گران‌فروشی تأکید کردند. در ادامه این پوشش نیز آمادگی خانواده‌ها و حال‌وهوای مدارس شهرستان بهارستان روایت شد.

در بخش دیگری از پوشش خبری، گروه تهران و شهروندی همزمان با دویستمین شب تجمعات شبانه، در برنامه «گزارش ۵» با چهار گزارش مستند، حماسه ایستادگی ملت ایران در چهارراه ولیعصر (عج) تهران را به تصویر کشید. این گزارش‌ها با روایت حضور مستمر مردم در معابر و میادین، پیام استمرار این حضور برای دشمنان و پشتیبانی مردمی از نیرو‌های مسلح را بازتاب داد. برنامه «تهران ۲۰» نیز با پلاتوی مجریان، آیتم هشتگ تهران ۲۰ و گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام والمسلمین حزیراوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی؛ حجت‌الاسلام خداداده، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ؛ و مسعود شجره، کارشناس حوزه بین‌الملل، ابعاد ملی و بین‌المللی این حضور مردمی و پیام اقتدار و امنیت پایدار آن را تحلیل کرد.

به این ترتیب، گروه تهران و شهروندی با تولید و پخش برنامه «گزارش ۵» در ۱۲ قسمت، «تهران ۲۰» در ۱۰ قسمت، «درشهر» در ۳ قسمت و «دراستان» در ۱ قسمت، ابعاد مختلف این دو رویداد ملی را به تصویر کشید.

گفتنی است جمعی از بینندگان شبکه تهران، ضمن ارسال پیامک و یا تلفنی، از برنامه‌ها و موضوعات گزارش‌های «در شهر» و «تهران ۲۰» تشکر و پیشنهادات مختلفی را مطرح کردند.

منبع: روابط عمومی شبکه تهران