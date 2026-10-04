شهردار منطقه ۱۸ از رفع تصرف و بازگرداندن بیش از یک هزار مترمربع از اراضی زراعی محدوده یافت‌آباد به کاربری اولیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی با تأکید بر تداوم برخورد جدی مدیریت شهری با پدیده زمین‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ اراضی زراعی، بیش از یک هزار مترمربع از اراضی کشاورزی واقع در خیابان اطلسی محدوده یافت‌آباد که در سنوات گذشته به‌صورت غیرقانونی تصرف و تغییر کاربری داده شده بود، با همکاری مدیریت شهری و دستگاه قضایی به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

وی افزود: این اقدام پس از اخذ حکم قضایی و انجام هماهنگی‌های لازم با عوامل انتظامی صورت گرفت و طی آن، آثار تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز از این اراضی برچیده شد.

شهردار منطقه ۱۸ با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق شهروندان، حفظ محیط زیست و جلوگیری از دست‌اندازی به اراضی زراعی از اولویت‌های مدیریت شهری است، گفت: در برخورد با تخلفات مرتبط با زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز، هیچ مماشاتی با افراد سودجو نخواهد شد و پرونده تخلفات پس از تکمیل مستندات، برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.

محمدی همچنین از رصد مستمر اراضی واقع در حریم منطقه خبر داد و تصریح کرد: با توجه به زراعی بودن بخش قابل توجهی از این اراضی، مدیریت شهری اجازه ایجاد حصار، فنس، بنا و هرگونه مستحدثات غیرمجاز را نخواهد داد و با موارد تخلف، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، شهرداری
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