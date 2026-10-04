امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۷۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۷۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۷۳ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۲۵۵ میلیون تومان 
نیم سکه ۱۴۳ میلیون تومان
ربع سکه ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار  ۲۶ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۳۵ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
تمام این گرانی ها توسط دولت داره انجام میشه و مردم ناراضی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
تمام این گرانی ها توسط دولت داره پیش میره ، نمدانم دولت داره چه گره ای از مشکلات مردم باز میکنه. در طول این دوسال عمر دولت کدوم گره از مشکلات مردم رو باز کردین ، تنها دستاورد دولت فقط گرانی و تورم بوده ، چرا کسی جلوی زیاده خواهی های دلالان و سودجویان رو نمیگیره ، مردم رو له کردین ، تا کی قراره پای خود رو روی خرخره ملت بزارین آیا شما واقعا خدمتگزار ملت هستین یا دنبال سودجویی از وضعیت موجود کشور؟
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
به کجا داریم میریم با این قیمت های فضایی
۰
۲۴
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