قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه بقیه‌الله گفت که در کنکور سراسری امسال ۵۵۰ نفر از داوطلبان به صورت بورسیه‌ای و استخدام رسمی، در مقطع کارشناسی و پزشکی عمومی این دانشگاه جذب می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم  - مهدی متشکر، قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه بقیه الله گفت: سالیانه ۵۵۰ نفر در مقطع پزشکی عمومی و کارشناسی  و ۲۵۰ نفر در مقاطع  کارشناشی  ارشد و تخصص جذب دانشگاه بقیه الله می‌شوند.

به گفته وی در کنکور سراسری امسال، تعداد ۵۵۰ نفر از داوطلبان به صورت بورسیه ای و استخدام رسمی،  در مقطع کارشناسی و پزشکی عمومی این دانشگاه جذب می‌شوند.

متشکر تاکید کرد: ظرفیت پذیرش در آزمون تخصصی برخی رشته ها مانند طب اورژانس، بیهوشی و داخلی  در سالیان اخیر  خالی مانده است.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت پزشکی در سال‌های گذشته بیان کرد: ظرفیت دانشگاه بقیه الله در حدود ۳۰ درصد طی سالیان گذشته افزایش داشته که در این خصوص ما دچار کمبود فضای آموزشی مانند سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی شده‌ایم.

 

برچسب ها: جذب دانشجو ، افزایش ظرفیت پزشکی
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