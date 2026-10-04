باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی متشکر، قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه بقیه الله گفت: سالیانه ۵۵۰ نفر در مقطع پزشکی عمومی و کارشناسی و ۲۵۰ نفر در مقاطع کارشناشی ارشد و تخصص جذب دانشگاه بقیه الله می‌شوند.

به گفته وی در کنکور سراسری امسال، تعداد ۵۵۰ نفر از داوطلبان به صورت بورسیه ای و استخدام رسمی، در مقطع کارشناسی و پزشکی عمومی این دانشگاه جذب می‌شوند.

متشکر تاکید کرد: ظرفیت پذیرش در آزمون تخصصی برخی رشته ها مانند طب اورژانس، بیهوشی و داخلی در سالیان اخیر خالی مانده است.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت پزشکی در سال‌های گذشته بیان کرد: ظرفیت دانشگاه بقیه الله در حدود ۳۰ درصد طی سالیان گذشته افزایش داشته که در این خصوص ما دچار کمبود فضای آموزشی مانند سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی شده‌ایم.