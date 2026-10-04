ورزشگاه آزادی به عنوان پایلوت اجرای استاندارد‌های نوین هوشمندسازی و مدیریت یکپارچه رویداد‌های ورزشی کشور انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در راستای روند بازسازی و بهسازی مجموعه ورزشی آزادی، جلسه تخصصی بررسی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و مدیریت یکپارچه رویداد‌ها با حضور مدیران ارشد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، نمایندگان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و مسئولان ذی‌ربط وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در این نشست که با هدف تبدیل مصوبات پیشین به برنامه‌های عملیاتی و آماده‌سازی همه‌جانبه برای میزبانی مسابقات برگزار شد، بر یکپارچه‌سازی فرآیند‌های مدیریت رویداد و تعیین دقیق نقش و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط تأکید شد.

تحول در بلیت‌فروشی و هویت‌سنجی تماشاگران

یکی از محور‌های اصلی این جلسه، ایجاد نظام یکپارچه برای خرید بلیت، احراز هویت هوشمند و کنترل ورود تماشاگران بود. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، استفاده از فناوری‌های نوین نظیر کد ملی و QR Code متصل به سامانه‌های ثبت احوال، برای تطبیق دقیق هویت فرد با صندلی اختصاص‌یافته، در دستور کار قرار گرفت. همچنین استفاده از ظرفیت دوربین‌های هوش مصنوعی برای ارتقای امنیت و مدیریت جمعیت، با رعایت کامل ضوابط حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی، مورد بررسی قرار گرفت.

پایلوتِ ملی برای هوشمندسازی

در این جلسه تأکید شد که ورزشگاه آزادی به عنوان «پایلوت» اجرای استاندارد‌های نوین فناوری اطلاعات و مدیریت هوشمند رویداد در نظر گرفته شده است. هدف این است که پس از پیاده‌سازی و ارزیابی فنی و اقتصادی، الگو‌های موفق این مجموعه به عنوان استاندارد مرجع برای سایر ورزشگاه‌های کشور در سطوح ملی و استانی تعمیم یابد.

ساماندهی حضور بانوان و کانون‌های هواداری

بخشی از این نشست به تدوین چک‌لیست‌های استاندارد برای حضور بانوان اختصاص داشت؛ از جانمایی دقیق گیت‌ها و ورودی‌ها گرفته تا مسیر‌های تردد و ملاحظات فرهنگی. همچنین نقش کانون‌های هواداری در انتظام‌بخشی به رویداد‌ها و فرهنگ‌سازی مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد شرح وظایف مشخصی برای این کانون‌ها در ساختار مدیریت ورزشگاه تعریف شود.

تقویم جامع و مدیریت بحران

تدوین «تقویم جامع رویداد‌های ورزشی کشور» که تمامی مسابقات فدراسیون‌ها و رویداد‌های ملی را در یک بستر یکپارچه نمایش دهد، از دیگر خروجی‌های این جلسه بود. همچنین با توجه به اهمیت پدافند غیرعامل، بر ضرورت طراحی زیرساخت‌های شبکه و امنیت داده‌ها تأکید شد تا تداوم برگزاری رویداد‌ها حتی در شرایط بحران تضمین شود.

در پایان این نشست، تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تدوین جدول نهایی نقش‌ها و مسئولیت‌ها جهت تسریع در اجرای این تحول دیجیتال در قلب ورزشگاه آزادی مورد تأکید قرار گرفت.

برچسب ها: ورزشگاه آزادی ، وزارت ورزش و جوانان
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