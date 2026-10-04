باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر آسیایی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تخریب آخرین دیوار زندان رجایی‌شهر کرج که با حضور مسوولان استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: انتقال زندان رجایی‌شهر به خارج از محدوده شهری از مطالبات مردم استان البرز و شهر کرج بود که در چارچوب قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با دستور رییس قوه قضاییه، ابتدا زندان رجایی‌شهر تعطیل و زندانیان آن منتقل شدند و در سفر بعدی رییس قوه قضاییه به استان البرز در سال ۱۴۰۴، دستور تخریب این زندان صادر شد.

رییس سازمان زندان‌های کشور اضافه کرد : برای اجرای این طرح، با همکاری استانداری البرز تغییر کاربری عرصه زندان از کاربری زندان به کاربری‌های تجاری، مسکونی، آموزشی و اداری انجام شد و اکنون با تخریب دیوارهای پیرامونی، حدود ۵۰ هکتار از عرصه این مجموعه آزادسازی شده است.

آسیایی گفت: از این میزان، حدود ۱۷ هکتار سهم سازمان زندان‌ها است که فرآیند واگذاری آن از طریق مزایده طی چند روز آینده آغاز خواهد شد تا زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه شهری فراهم شود.

وی با اشاره به روند اجرای عملیات تخریب دیوار زندان رجایی‌شهر اظهار کرد: این فرآیند از حدود ۲ تا سه هفته پیش آغاز شده و امروز نیز سردر اصلی زندان که به عنوان نماد رجایی‌شهر شناخته می‌شود، تخریب شد تا در عمل تخریب پوسته خارجی زندان به طور کامل انجام شود.

رییس سازمان زندان‌ها ی کشور افزود: بخش دیگری از این مجموعه به مساحت حدود ۹ هکتار باقی خواهد ماند که دیگر کاربری زندان نخواهد داشت و درباره نحوه استفاده از آن، از جمله کاربری‌های اداری یا آموزشی، طرحی با همکاری استانداری البرز بررسی خواهد شد.

وی بیان کرد: سهم دولت و سهم سازمان زندان‌ها در این عرصه تفکیک می‌شود و بخشی که متعلق به سازمان است برای سرمایه‌گذاری و توسعه شهری و تجاری واگذار خواهد شد.

آسیایی با تاکید بر آثار اجرای این طرح در توسعه شهر کرج گفت: در اجرای طرح ساماندهی و تغییر کاربری این مجموعه، بخش قابل توجهی نیز به فضای سبز شهر کرج افزوده خواهد شد.

رییس سازمان زندان‌های کشور در ادامه با اشاره به قانون انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده شهرها گفت: اکنون حدود ۸۰ زندان در سراسر کشور وجود دارد که فرآیند انتقال آنها به خارج از شهر هنوز به طور کامل انجام نشده است.

وی افزود: در برخی از این موارد مطالعات لازم انجام شده و حتی در بعضی نقاط زمین نیز تهیه شده اما به دلیل نبود اعتبار کافی، فرآیند انتقال هنوز به نتیجه نرسیده است.

آسیایی اظهار امیدواری کرد: قانونی که بیش از ۲۵ سال از تصویب آن می‌گذرد، در دوره مدیریت کنونی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و زندان‌هایی که مشمول این قانون هستند به خارج از محدوده شهری منتقل شوند.

وی درباره آثار اجتماعی استقرار زندان‌ها در داخل شهرها نیز گفت: با توجه به مساحت قابل توجه عرصه زندان‌ها، قرار گرفتن این مجموعه‌ها در دل شهرها می‌تواند در مسیر توسعه شهری، اجتماعی و فرهنگی اختلال ایجاد کند و هدف قانونگذار نیز این بوده است که این عرصه‌ها از محدوده شهری خارج شوند تا امکان استفاده مناسب‌تر از آنها در مسیر توسعه شهری و اقتصادی فراهم شود.

تاکید بر اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان

رییس سازمان زندان‌ها همچنین با اشاره به برنامه‌های اصلاحی و تربیتی این سازمان گفت: یکی از اهداف و وظایف اصلی سازمان زندان‌ها، اصلاح و تربیت زندانیان است که بخش مهمی از این فرآیند بر پایه اشتغال و حرفه‌آموزی دنبال می‌شود.

آسیایی افزود: امروز در بازدید از ندامتگاه های البرز، شاهد فعالیت زندانیانی بودیم که در حوزه صنایع دستی مشغول به کار هستند و مهارت‌هایی را در دوران حبس فرا گرفته‌اند.

وی یادآور شد : یکی از زندانیان که پیش از این شغلی نداشته و به گفته خودش به دلیل شرایط زندگی مرتکب سرقت شده بود، اکنون در زمینه تولید عصای تصویری فعالیت می‌کند؛ محصولی که ارزش آن در بازار حدود ۲۰ میلیون تومان است و مواد اولیه آن حدود ۲ تا سه میلیون تومان هزینه دارد و مابقی ارزش محصول حاصل از مهارت و دستمزد فرد است.

رییس سازمان زندان‌ها تاکید کرد: توسعه حرفه‌آموزی و اشتغال در زندان‌ها در کنار اقدامات فرهنگی، اصلاحی و تربیتی، از برنامه‌های جدی سازمان است و تلاش می‌کنیم این اقدامات بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

منبع ایرنا