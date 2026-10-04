اعلام آمادگی ایران برای تجهیز و پشتیبانی از ۲۰ کرسی زبان فارسی در روسیه

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم از آمادگی کامل وزارت علوم برای پشتیبانی فناورانه، ایجاد اتاق‌های مجازی ایران‌شناسی و حمایت از بیش از ۲۰ کرسی زبان و ادبیات فارسی در فدراسیون روسیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی بررسی وضعیت و راهکارهای گسترش آموزش زبان و ادبیات فارسی در فدراسیون روسیه، با حضور احسان قبول، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان بین‌الملل و جمعی از استادان و ایران‌شناسان برجسته روس در دانشگاه ملی روانشناسی روسیه برگزار شد.

‌رئیس مرکز همکاری‌های بین‌المللی در بخش نخست سخنان خود با اشاره به پیشینه تمدنی چند هزار ساله ایران و کشفیات باستانی در محوطه‌های تاریخی نظیر جیرفت و شهر سوخته سیستان، هویت و تمدن ایرانی را ریشه‌دار و خدشه‌ناپذیر دانست. دکتر قبول با تأکید بر حمایت متقابل ایران از کرسی‌های زبان و ادبیات روسی در دانشگاه‌های کشور، آمادگی جامع وزارت علوم را برای تقویت حدود ۲۰ کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های روسیه از طریق توسعه اپلیکیشن‌های آموزشی، برگزاری دوره‌های مجازی و تجهیز اتاق‌های ایران‌شناسی اعلام کرد.

‌وی در بخش دوم سخنان خود با تکیه بر تجربه دو دهه‌ای در حوزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، به اصول متدولوژی آموزش زبان فارسی به جامعه روسی‌زبان پرداخت و تصریح کرد: آموزش زبان فارسی در روسیه باید متکی بر ادبیات تطبیقی و محتوای کاربردیِ منطبق با نیازهای بازار کار باشد تا زمینه‌ساز اشتغال و ارزش‌آفرینی برای دانش‌آموختگان شود.

‌در این نشست همچنین استادان و مستشرقان روس با اشاره به پیشینه درخشان سنت شرق‌شناسی در روسیه، دیدگاه‌ها و انتظارات خود را برای دریافت منابع جدید آموزشی و گسترش تبادلات علمی مطرح کردند.

 
منبع: وزارت علوم
برچسب ها: زبان فارسی ، آموزش زبان فارسی
خبرهای مرتبط
ارزیابی عملکرد هوش مصنوعی در صنایع کشور ضروری است 
تغییر زمان برگزاری شانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی
جهاد در معنای حقیقی، مترادف با مسئولیت‌پذیری، تعهد، نوآوری و سخت‌کوشی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم ملی المپیاد نجوم ایران برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد
«پایا» روزانه ۶ هزار کیلومتر مربع تصویربرداری می‌کند/ گام بعدی، منظومه‌سازی ماهواره‌ای است
وزیر ارتباطات: اینترنت ماهواره‌ای مکمل شبکه‌های زمینی است
فرصت ویژه ارتش برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۵
جذب ۵۵۰ نفر دانشجوی بورسیه در دانشگاه بقیه‌الله از طریق کنکور ۱۴۰۵ 
رباتیک دانش‌آموزی ایران بر بام آسیا
نقاط ضعف تبلت جدید شیائومی: مشکلاتی در سیستم صوتی
پزشکیان قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران را تبریک گفت
سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری ۱۴۰۵ فعال شد
افزایش سرعت گرمایش اقیانوس‌ها هم‌زمان با عقب‌نشینی یخ‌های دریایی
آخرین اخبار
دنیامالی: با هدف ارتقای جایگاه ایران در ژیمنازیاد ۲۰۲۶ قدرتمند حاضر می‌شویم
رباتیک دانش‌آموزی ایران بر بام آسیا
پزشکیان قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران را تبریک گفت
فرصت ویژه ارتش برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۵
سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری ۱۴۰۵ فعال شد
افزایش سرعت گرمایش اقیانوس‌ها هم‌زمان با عقب‌نشینی یخ‌های دریایی
نقاط ضعف تبلت جدید شیائومی: مشکلاتی در سیستم صوتی
آنتی‌بیوتیک‌های رایج که بر ریتم قلب تأثیر می‌گذارند
داده‌هایی که تلویزیون هوشمندتان درباره شما می‌داند
وزیر ارتباطات: اینترنت ماهواره‌ای مکمل شبکه‌های زمینی است
«پایا» روزانه ۶ هزار کیلومتر مربع تصویربرداری می‌کند/ گام بعدی، منظومه‌سازی ماهواره‌ای است
ضرورت فرهنگ‌سازی در راستای کاهش آسیب در کودکان
جذب ۵۵۰ نفر دانشجوی بورسیه در دانشگاه بقیه‌الله از طریق کنکور ۱۴۰۵ 
تیم ملی المپیاد نجوم ایران برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد
اعلام آمادگی ایران برای تجهیز و پشتیبانی از ۲۰ کرسی زبان فارسی در روسیه
کلیات برنامه درسی آموزش حفظ، در مدارس حفظ قرآن کریم» ابلاغ شد
سالاریه: پارس‌۲ آماده پرتاب است؛ نخستین ماهواره راداری ایران به‌زودی رونمایی می‌شود
توسعه ظرفیت‌های اجرایی جشنواره دهم اندیشمندان جوان با مشارکت دانش‌پژوهان و مدال‌آوران
راکت‌های کاوشگر؛ آزمایشگاه فضایی ایران برای تحقیقات زیستی، پزشکی و محیط‌زیستی
عادت غلط غذایی که سبب رفلاکس معده می‌شود + فیلم
عدالت آموزشی، فرصت رشد برای استعدادهاست، نه یکسان‌سازی نتایج
چگونه اضطراب به معده آسیب می‌رساند؟ + فیلم
۲۳۴ رویداد فضایی در سال گذشته؛ «انقلاب ماهواره‌برها» محور هفته جهانی فضا در ایران
کاظمی: اخبار مربوط به استعفای معلمان کذب است
کاظمی: با علم و قدرت از کشور دفاع خواهیم کرد
یک راز تغذیه‌ای درباره گوجه‌فرنگی پخته
مصرف فست فود و‌ غذای ناسالم باعث چاقی کودکان و دانش آموزان می‌شود
مربیان کودک؛ حلقه‌ی اتصال نسل آینده با ارزش‌های اخلاقی و علمی
زنگ غنچه‌ها برای بیش از ۱ میلیون نوآموز به صدا درآمد