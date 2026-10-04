اعلام آمادگی ایران برای تجهیز و پشتیبانی از ۲۰ کرسی زبان فارسی در روسیه

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی بررسی وضعیت و راهکارهای گسترش آموزش زبان و ادبیات فارسی در فدراسیون روسیه، با حضور احسان قبول، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان بین‌الملل و جمعی از استادان و ایران‌شناسان برجسته روس در دانشگاه ملی روانشناسی روسیه برگزار شد.

‌رئیس مرکز همکاری‌های بین‌المللی در بخش نخست سخنان خود با اشاره به پیشینه تمدنی چند هزار ساله ایران و کشفیات باستانی در محوطه‌های تاریخی نظیر جیرفت و شهر سوخته سیستان، هویت و تمدن ایرانی را ریشه‌دار و خدشه‌ناپذیر دانست. دکتر قبول با تأکید بر حمایت متقابل ایران از کرسی‌های زبان و ادبیات روسی در دانشگاه‌های کشور، آمادگی جامع وزارت علوم را برای تقویت حدود ۲۰ کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های روسیه از طریق توسعه اپلیکیشن‌های آموزشی، برگزاری دوره‌های مجازی و تجهیز اتاق‌های ایران‌شناسی اعلام کرد.

‌وی در بخش دوم سخنان خود با تکیه بر تجربه دو دهه‌ای در حوزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، به اصول متدولوژی آموزش زبان فارسی به جامعه روسی‌زبان پرداخت و تصریح کرد: آموزش زبان فارسی در روسیه باید متکی بر ادبیات تطبیقی و محتوای کاربردیِ منطبق با نیازهای بازار کار باشد تا زمینه‌ساز اشتغال و ارزش‌آفرینی برای دانش‌آموختگان شود.

‌در این نشست همچنین استادان و مستشرقان روس با اشاره به پیشینه درخشان سنت شرق‌شناسی در روسیه، دیدگاه‌ها و انتظارات خود را برای دریافت منابع جدید آموزشی و گسترش تبادلات علمی مطرح کردند.