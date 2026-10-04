مدیر کل راه آهن خراسان گفت: بیش از هشت میلیون نفر در نیمه نخست سال جاری در مسیرهای ریلی منتهی به مشهد جابه جا شدند که در مقایسه با پارسال این رقم تغییری نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی نصیری ورگ روز یکشنبه گفت: در این مدت هشت میلیون و ۵۰ هزار مسافر از مشهد و ۲۷ شهر و مرکز استان خراسان رضوی با ناوگان ریلی جابه جا شده اند و با توجه به شرایط کنونی، ناوگان مسافری ریلی در حال خدمت کامل به مسافران و زائران بارگاه منور رضوی است.

وی بیان کرد: در حال حاضر و همچون سال های قبل ۷۰ درصد از قطارهای مسافربری برون شهری در شبکه ریلی کشور در مسیر مشهد تردد دارند.

مدیر کل راه آهن خراسان ادامه داد: قطار محلی مشهد-سرخس نیز همچون گذشته، روزانه با چهار رام قطار رفت و برگشت در این مسیر خدمات ارائه می کند.

برچسب ها: ناوگان ریلی ، مسافران مشهد
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