باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کامران باقری لنکرانی در نشست خبری پانزدهمین کنگره بین‌المللی سلامت زنان، از برگزاری پانزدهمین دوره این کنگره در روز‌های ۲۲ و ۲۳ مهرماه با محوریت «سلامت زنان شاغل» خبر داد و گفت: شیوع اضافه‌وزن و چاقی در زنان ایرانی از ۶۳ درصد عبور کرده و زنان شاغل، به‌ویژه در مشاغل سلامت و آموزش، با مشکلاتی همچون فرسودگی شغلی، اختلالات اسکلتی و عضلانی و اختلالات اضطرابی مواجه‌اند. **

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان با اشاره به محور‌های این دوره اظهار کرد: کنگره امسال با تمرکز بر چالش‌ها و ضرورت‌های سلامت زنان شاغل و با رویکردی میان‌رشته‌ای برگزار می‌شود و عوامل پزشکی، اجتماعی و زیستی مرتبط با سلامت زنان را به صورت همزمان بررسی خواهد کرد.

او با بیان اینکه «امید به زندگی توأم با سلامت» یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت زنان است، گفت: اگرچه زنان ایرانی به طور متوسط حدود سه سال بیشتر از مردان عمر می‌کنند، اما ۹ تا ۱۱ سال از سال‌های پایانی عمر خود را با رنج، ناتوانی و بیماری‌های مزمن سپری می‌کنند؛ این رقم برای مردان حدود ۶ تا ۷ سال است.

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان افزود: امید به زندگی زنان ایرانی از حدود ۵۵ سال پیش از انقلاب به بیش از ۷۷ تا ۷۹ سال رسیده و در حال حاضر بالاتر از میانگین منطقه‌ای و جهانی است. همچنین میزان مرگ‌ومیر مادران باردار در کشور به کمتر از ۲۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده رسیده است.

چاقی؛ یکی از مهم‌ترین تهدید‌های سلامت زنان

باقری لنکرانی با اشاره به وضعیت اضافه‌وزن و چاقی در زنان ایرانی تصریح کرد: بیش از ۶۳ درصد زنان ایرانی با اضافه‌وزن یا چاقی مواجه‌اند و حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد نیز در گروه افراد چاق قرار می‌گیرند. این میزان در مردان حدود نصف زنان است.

او ادامه داد: چاقی از عوامل زمینه‌ساز دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و برخی سرطان‌ها از جمله سرطان پستان است و ایران از نظر میزان چاقی در میان کشور‌های منطقه در رده‌های بالا قرار دارد.

این پزشک متخصص همچنین با اشاره به افزایش موارد سرطان پستان گفت: نرخ ابتلا به سرطان پستان در کشور به حدود ۳۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. بخشی از این افزایش ناشی از توسعه غربالگری و دسترسی بیشتر به خدمات تشخیصی و بخشی نیز ناشی از افزایش واقعی موارد ابتلا به دلیل عواملی مانند سالمندی جمعیت، عوامل محیطی و چاقی است.

باقری لنکرانی از راه‌اندازی سامانه‌ای هوشمند برای مدیریت غربالگری سرطان پستان خبر داد و گفت: این سامانه با دریافت اطلاعاتی مانند سن و سابقه خانوادگی، توصیه‌های اختصاصی لازم درباره اقداماتی مانند ماموگرافی، سونوگرافی یا مراجعه به جراح را ارائه می‌کند.

به گفته وی، این سامانه با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری عملیاتی شده و به‌زودی در اختیار زنان شاغل قرار خواهد گرفت.

فرسودگی شغلی زنان در نظام سلامت

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان با اشاره به سهم بالای زنان در بازار کار نظام سلامت اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد شاغلان نظام سلامت را زنان تشکیل می‌دهند، اما همین حضور گسترده با عوارضی مانند فرسودگی شغلی همراه شده است.

او افزود: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد فرسودگی شغلی در میان پزشکان و پرستاران زن، به دلیل تداخل نقش‌های خانوادگی و اجتماعی، حدود ۳۰ درصد بیشتر از مردان است.

باقری لنکرانی شیفت‌های شبانه، دوری از فرزندان، فشار ناشی از بحران‌ها و تنش‌های روانی را از عوامل تشدیدکننده این فرسودگی دانست و گفت: باید از الگو‌های شناور شیفت‌بندی و سیستم چرخش کاری استفاده شود تا کارکنان سال‌های طولانی در بخش‌های پرتنش باقی نمانند.

او همچنین بر ایجاد کلینیک‌های سلامت روان و طب کار با رویکرد جنسیتی، غربالگری سازمانی چاقی و بیماری‌های مرتبط و ترویج فعالیت بدنی و اصلاح ارگونومی محیط کار تأکید کرد.

بیش از ۶۰ درصد شاغلان آموزش و پرورش با درد‌های مزمن عضلانی مواجه‌اند

باقری لنکرانی درباره سلامت زنان شاغل در آموزش و پرورش نیز گفت: بیش از ۶۰ درصد شاغلان آموزش و پرورش از درد‌های مزمن کمر و گردن رنج می‌برند که این مسئله با ورزش و ارگونومی محیط کار، از جمله نوع صندلی و میز، ارتباط مستقیم دارد.

او افزود: زنان حدود ۶۰ درصد کادر آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهند و در این گروه علاوه بر اختلالات اسکلتی و عضلانی، آسیب‌های حنجره و فرسودگی عاطفی نیز بیشتر مشاهده می‌شود.

سهم زنان در مدیریت‌های کلان تنها ۶ درصد است

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان با اشاره به ضرورت افزایش حضور زنان در سطوح مدیریتی گفت: با وجود سهم بالای زنان در بدنه اشتغال، به‌ویژه در نظام سلامت، سهم آنان در مدیریت‌های میانی حدود ۲۱ درصد و در سطوح کلان تنها ۶ درصد است.

او افزود: حضور مستقیم زنان در سطوح ارشد مدیریتی و سیاست‌گذاری می‌تواند به شناخت دقیق‌تر نیاز‌های زنان شاغل کمک کند. همچنین یکی از برنامه‌های این کنگره، آموزش مدیران مرد برای درک بهتر شرایط و نیاز‌های همکاران زن است.

مشارکت اقتصادی رسمی زنان حدود ۱۴ درصد است

باقری لنکرانی با اشاره به وضعیت اشتغال زنان اظهار کرد: نرخ رسمی مشارکت اقتصادی زنان در کشور حدود ۱۴ درصد است، اما این آمار همه واقعیت اشتغال زنان را نشان نمی‌دهد؛ زیرا بخش قابل توجهی از زنان در اشتغال غیررسمی فعالیت دارند یا بار سنگین خانه‌داری را بر دوش می‌کشند.

او، خانه‌داری را کاری تمام‌وقت و سنگین دانست و بر اجرای عملیاتی‌تر قانون بیمه فراگیر زنان خانه‌دار و طراحی بسته‌های حمایتی ویژه زنان سرپرست خانوار تأکید کرد.

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان همچنین پیشنهاد کرد برای افزایش تمایل بخش خصوصی به استخدام زنان، مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی یا تقبل بخشی از سهم کارفرما توسط دولت در نظر گرفته شود.

۴۶۰ خلاصه مقاله به دبیرخانه کنگره رسید

در ادامه این نشست، سولماز قهرمانی، دبیر علمی کنگره بین‌المللی سلامت زنان، گفت: پانزدهمین دوره این کنگره در سه محور اصلی «سلامت جسمی و ایمنی شغلی»، «تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی» و «سیاست‌ها و قوانین سلامت و ایمنی شغلی زنان در ایران» برگزار می‌شود.

او افزود: ۴۶۰ خلاصه مقاله به دبیرخانه علمی کنگره ارسال شده که از میان آنها ۲۶۰ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده است و بخشی از مقالات نیز برای ارائه شفاهی انتخاب شده‌اند.

قهرمانی ادامه داد: متخصصانی از حوزه‌های بهداشت حرفه‌ای، ارتوپدی، توان‌بخشی، روان‌پزشکی، جامعه‌شناسی و مدیریت خدمات بهداشتی در این کنگره حضور دارند و کارگاه‌هایی درباره هوش مصنوعی، تعادل کار و زندگی زنان شاغل و برنامه «سفیران سلامت» برای دانش‌آموزان دختر برگزار خواهد شد.

همکاری ۱۰ ساله با ICESCO

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی این رویداد گفت: همکاری با سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی جهان اسلام (ICESCO) وارد دهمین سال خود شده و امسال نیز نشستی تخصصی درباره سلامت زنان با حضور نمایندگان این سازمان و چهار کشور منطقه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

او این همکاری را زمینه‌ای برای تبادل تجربه میان کشور‌های منطقه و توسعه گفتمان علمی درباره سلامت زنان دانست.

تأکید بر تبدیل یافته‌های پژوهشی به سیاست‌های اجرایی

باقری لنکرانی با اشاره به نقش کنگره در سیاست‌گذاری سلامت گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور شکاف میان پژوهش و سیاست‌گذاری است و هدف این کنگره، تمرکز بر مسائل روز و تبدیل یافته‌های علمی به خلاصه‌های سیاستی برای استفاده تصمیم‌گیران است.

او افزود: پس از هر دوره کنگره، گزارش‌های سیاستی و مستندات علمی مباحث برای مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود تا در موضوعاتی مانند بهداشت باروری و عوامل محیطی، حساسیت بیشتری در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود.

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان همچنین درباره موضوع جمعیت گفت: چالش اصلی افزایش جمعیت، مسئله ازدواج است؛ زیرا نرخ باروری در میان زوج‌هایی که ازدواج می‌کنند، بالاتر از سطح جایگزینی است و باید بر تسهیل ازدواج و فراهم‌کردن شرایط تشکیل خانواده برای جوانان تمرکز کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر شرایط ناپایدار و انتشار اخبار نادرست بر سلامت روان جامعه گفت: پاسخگویی مسئولان، شفافیت و مقابله با شایعات می‌تواند در کاهش نگرانی و تقویت امید اجتماعی مؤثر باشد.

برگزاری پانزدهمین کنگره در ۲۲ و ۲۳ مهرماه

پانزدهمین کنگره بین‌المللی سلامت زنان با محوریت «سلامت زنان شاغل» روز‌های ۲۲ و ۲۳ مهرماه برگزار می‌شود. این رویداد با مشارکت دستگاه‌هایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، قوه قضاییه، استانداری فارس و فرهنگستان علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

دبیر علمی کنگره همچنین اعلام کرد این رویداد برای گروه‌های هدف دارای هشت امتیاز بازآموزی، امتیاز ویژه جوانی جمعیت برای پزشکان عمومی و ۱۲ ساعت امتیاز فرهنگی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.