باشگاه خبرنگاران جوان -سید علی سیفی،رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم: با بیان اینکه مرحله دوم داوری نخستین مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی «مأموریت ماکان» در استان قم با انتخاب ۳۰ اثر برتر به پایان رسید، اظهار داشت: این مسابقه ویژه دانش‌آموزان پایه‌های اول تا ششم ابتدایی و با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم برگزار شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان از این رویداد زیست محیطی گفت: بیش از یک هزار اثر از دانش‌آموزان قمی به دبیرخانه این مسابقه ارسال شده بود که در مرحله دوم داوری، از هر یک از پایه‌های اول تا ششم، پنج اثر برتر انتخاب شده است و از میان این آثار، پنج اثر برتر نیز برای حضور در مرحله ملی انتخاب و به سازمان حفاظت محیط زیست معرفی خواهند شد.

وی هدف از برگزاری مسابقه «مأموریت ماکان» را تقویت سواد و مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی دانش‌آموزان و به یاد دانش‌آموز شهید «ماکان نصیری» عنوان کرد و افزود: به‌زودی مراسمی در استان قم برگزار خواهد شد و از تمامی ۳۰ دانش‌آموز صاحب آثار برتر با اهدای جوایزی تقدیر می‌شود.

منبع:روابط عمومی محیط زیست استان قم