زهرا زارعی، دونده منوجانی و نایب‌قهرمان دوی ۴۰۰ متر بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، پس از ثبت یکی از تاریخی‌ترین مدال‌های دوومیدانی بانوان ایران، وارد فرودگاه کرمان شد و مورد استقبال مسئولان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ زهرا زارعی پس از درخشش در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب مدال نقره دوی ۴۰۰ متر، به کرمان بازگشت و در فرودگاه بین‌المللی کرمان مورد استقبال مسوولان قرار گرفت.

زارعی در فینال دوی ۴۰۰ متر بازی‌های آسیایی با ثبت زمان ۵۲.۳۸ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد؛ مدالی که به‌عنوان نخستین مدال زنان ایران در دو‌های دوومیدانی تاریخ بازی‌های آسیایی ثبت شد.

از ناگویا تا کرمان؛ استقبال از بانوی تاریخ‌ساز دوومیدانی

این بانوی دونده که اهل شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان است، پیش از حضور در ناگویا نیز با ثبت رکورد‌های ملی در دوی ۴۰۰ و ۲۰۰ متر، نام خود را در جمع چهره‌های مطرح دوومیدانی ایران قرار داده بود.

از ناگویا تا کرمان؛ استقبال از بانوی تاریخ‌ساز دوومیدانی

حالا نقره تاریخی ناگویا با استقبال مردم و مسوولان کرمان همراه شده تا مسیر بانوی دونده منوجانی، از جنوب استان تا سکوی آسیا، با یک قاب ماندگار دیگر ادامه پیدا کند.

برچسب ها: ناگویا ، اخبار ورزشی کرمان
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