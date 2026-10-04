شهروندخبرنگار ما فیلمی از برپایی موکب حوزه علمیه با حضور طلاب و روحانیون حوزه علمیه شهرستان کرمانشاه در تجمعات شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یش از ۲۰۰ شب است که خیابان‌های ما شاهد پدیده‌ای بی‌نظیر و خودجوش است؛ تجمعاتی که پس از شهادت رهبر محبوب ملت آغاز شد و مردم انقلابی و همیشه در صحنه کشورمان با حضور خود نشان دادند که تا پای جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از برپایی موکب حوزه علمیه با حضور طلاب و روحانیون حوزه علمیه شهرستان کرمانشاه را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - کرمانشاه

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر انقلاب اسلامی
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